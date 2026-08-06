PKK yasasının kilit koşulu!

Beklenen yasa sonunda açıklandı. Yarın komisyonda görüşülmeye başlanacak. Değişiklik olur mu?

Olmaz… 360 milletvekili altına imza attı…

Yasa ne getiriyor diye sorarsanız; dünden beri yayın organları ıcığına cıcığına kadar sorguladı. Tek cümleyle özeti şu: Cinayet işleyene, askerimizi, polisimizi öldürene af yok. Öcalan dahil PKK yöneticileri de kapsam dışı. Geri kalanına şartlı af gelecek… Hatta siyaset yapmalarına da süreç içinde izin verilecek…

Ama bir şartla…

PKK silahları tamamen bırakırsa…

İşte yasanın kilit maddesi bu… Sürecin zorlu, kritik, kırılgan yeri de bu… Ankara diyor ki; ey PKK silahlarını bırak, bıraktığın Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilsin, yasa o gün devreye girer, altı ay yürürlükte kalır, sorun biter…

Şunu belirteyim. Yasa Meclis’ten geçtiği an yürürlüğe girip uygulanmayacak. Yasa Meclis’ten geçtiği an cezaevleri boşalmayacak… Yasa Meclis’ten geçtiği an cinayet işlememiş PKK’lılar ellerini kollarını sallayarak Türkiye’ye gelmeyecek…

MGK’nın onayı beklenecek…

Uzun süredir tartışılan şuydu…

Kandil diyordu ki; Ankara gerekli yasal düzenlemeleri yapsın, hukuki güvencemiz sağlansın silahları yakalım…

Ankara da diyordu ki; PKK silahları bıraksın, kampları boşatsın, yasal düzenlemeleri yapalım…

Mesele bu noktada kilitlenmişti. İlk adımı sen at, hayır ilk adımı sen at inatlaşmasına dönüşmüştü. Bir yıla yakın süredir elimiz kolumuz bağlı beklememizin nedene buydu.

Anlaşılan o ki, Öcalan’la da mutabakat sağlandı. Ankara yarım adım atarak topu PKK’ya attı…

Top Kandil’de…

Ankara benim ilk aşamada yapacağım yasal düzenlemeler bunlar hadi; sıra sende dedi…

Kandil hızlı hareket eder yaz sonuna kadar silahlara gerçekten veda eder MİT dahil gerekli kurumlar bunu tespit edip MGK teyit ederse süreç başarıya ulaşır…

Kandil, Ankara’ya güvenmiyoruz diye ayak sürterse. Silah bırakmayı oyalamaya dönüştürürse, Ortadoğu kaynıyor biraz daha bekleyelim bakalım neler olacak diye düşünürse süreç kırılır…

Bir daha telafisi imkansız sonuçlar doğurur demeyeyim ama telafisi zor olur…

Yasayı eksik bulanlar olacaktır, tatmin edici bulmayanlar olacaktır. Tam tersi PKK’lılara fazla taviz verildiğini söyleyenler çıkacaktır, katillerin af edildiğini hatta ödüllendirildiğini söyleyenler olacaktır…

Bunlar normal…

Terörle mücadele eden, terörü defterden silmeye çalışan her ülke her toplum bu çalkantıları yaşadı.

Biz de yaşayacağız.

Zor süreç demem bundan…

Hem kırılgan hem zor süreç…

PKK hızlı hareket eder MGK teyit sürecini aynı hız ve hassasiyetle götürürse birbirimizi üzmeden, birbirimizi kırmadan/kırılmadan ipi göğüsleriz…

Telaşa paniğe gerek yok.

PKK silahları bırakmadan ne hapishanelerin ne hudutların kapısı açılacak…