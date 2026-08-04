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Mehmet Akif Cenkci

Kademeli emeklilikte yeni dönemin eşiğinde miyiz?

Türkiye’de sosyal güvenlik sistemiyle ilgili hangi konu gündeme gelse, milyonlarca insanın ortak beklentisi yine aynı noktada birleşiyor: Kademeli emeklilik.

Bu mesele artık yalnızca belirli bir kesimin talebi olmaktan çıkmış, toplumsal bir beklentiye dönüşmüştür. Aynı işi yapan, benzer primleri ödeyen insanların yalnızca işe giriş tarihlerindeki birkaç aylık ya da birkaç günlük fark nedeniyle yıllarca daha fazla çalışmak zorunda kalması, kamuoyunda adalet duygusunu zedeleyen önemli başlıklardan biri olarak görülmektedir.

Bu süreçte Emeklilikte Adalet Derneği’nin yürüttüğü çalışmaların dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Dernek Başkanı Sayın Mihriban Uğurlu ve yönetiminin, konuyu yalnızca sosyal medya gündemi olarak bırakmayıp, toplantılar, basın açıklamaları, ziyaretler ve sivil toplum faaliyetleriyle sürekli canlı tutması önemli bir başarıdır. Bir demokratik toplumda hak arama mücadelesi, kararlılık ve süreklilik gerektirir. Emeklilikte Adalet Derneği de bu anlamda kamuoyu oluşturma konusunda etkili bir çalışma ortaya koymaktadır.

Bugün gelinen noktada artık kademeli emeklilik talebi daha geniş kitleler tarafından konuşuluyor. Akademisyenlerden ekonomistlere, siyasetçilerden sendikalara kadar birçok kesim bu başlığı farklı yönleriyle değerlendirmeye başladı. Bu da konunun yalnızca teknik bir sosyal güvenlik düzenlemesi olmadığını, aynı zamanda toplumsal beklentinin önemli bir parçası hâline geldiğini gösteriyor.

Sahadan aldığımız izlenimler ve Ankara’da yürütülen değerlendirmeler, kademeli emeklilik dosyasının artık hükümetin gündem başlıklarından biri olduğunu gösteriyor. Elbette bunun nasıl şekilleneceği, kapsamının ne olacağı veya ne zaman hayata geçirileceği konusunda bugün için kesin konuşmak doğru olmaz. Ancak dosyanın artık masada olduğu gerçeğini de görmezden gelmek mümkün değildir.

Bu nedenle 2027 yılının ilk aylarının, kademeli emeklilik açısından bugüne kadar hiç olmadığı kadar hareketli geçeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde televizyon programlarında, gazetelerde, dijital medyada ve siyasi platformlarda bu konunun çok daha yoğun şekilde tartışılacağı kanaatindeyim. Kademeli emeklilik, Türkiye’nin en önemli sosyal politika başlıklarından biri olmaya adaydır.

Toplumsal beklentilerin tamamen görmezden gelinmesi kolay değildir. Özellikle milyonlarca insanı ilgilendiren sosyal güvenlik düzenlemelerinde, kamuoyunun sesi zamanla karar alma süreçlerini de etkileyebilir. Bu nedenle önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmeleri dikkatle takip etmek gerekiyor.

Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; beklentileri yönetirken umut tacirliği yapmak da, kesin hükümler vermek de doğru değildir. Ancak toplumun sesini duymak, talepleri objektif biçimde değerlendirmek ve çözüm yollarını konuşmak da demokratik yönetim anlayışının bir gereğidir.

Benim kanaatim odur ki; 2027’nin ilk ayları, kademeli emeklilik konusunda sürpriz gelişmelere gebe olabilir. Bugün ihtimal olarak görülen birçok başlık, yarın çok daha somut şekilde tartışılabilir. Sürecin nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek; ancak artık kimse kademeli emeklilik konusunun Türkiye gündeminin üst sıralarında yer alacağını inkâr edemez.

Emekli Emeklilik
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