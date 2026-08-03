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Halk TV Spor Filenin Sultanları'na zorlu rakipler öncesi büyük müjde: Tam da zamanında oldu! İşte maç programı

Filenin Sultanları'na zorlu rakipler öncesi büyük müjde: Tam da zamanında oldu! İşte maç programı

Milletler Ligi şampiyonu A Milli Voleybol Takımımız, yeni bir sınavın eşiğinde. Filenin Sultanları'na zorlu rakipler öncesi büyük müjde! Tam da zamanında oldu! İşte maç programı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Filenin Sultanları'na zorlu rakipler öncesi büyük müjde: Tam da zamanında oldu! İşte maç programı - Fotoğraf: 1
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Türkiye'nin gururu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yeni bir sınavın eşiğinde.

Filenin Sultanları'na zorlu rakipler öncesi büyük müjde: Tam da zamanında oldu! İşte maç programı - Fotoğraf: 2
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Millilerimiz, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Filenin Sultanları'na zorlu rakipler öncesi büyük müjde! Tam da zamanında oldu! İşte maç programı.

Filenin Sultanları'na zorlu rakipler öncesi büyük müjde: Tam da zamanında oldu! İşte maç programı - Fotoğraf: 3
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Şampiyona Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç’in ev sahipliğinde düzenlenecek. 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası grup etabı maçları 21 Ağustos – 6 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak.

Filenin Sultanları'na zorlu rakipler öncesi büyük müjde: Tam da zamanında oldu! İşte maç programı - Fotoğraf: 4
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Şampiyonada A Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları'na zorlu rakipler öncesi büyük müjde: Tam da zamanında oldu! İşte maç programı - Fotoğraf: 5
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Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

Filenin Sultanları'na zorlu rakipler öncesi büyük müjde: Tam da zamanında oldu! İşte maç programı - Fotoğraf: 6
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21 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Letonya

Filenin Sultanları'na zorlu rakipler öncesi büyük müjde: Tam da zamanında oldu! İşte maç programı - Fotoğraf: 7
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23 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Slovenya

Filenin Sultanları'na zorlu rakipler öncesi büyük müjde: Tam da zamanında oldu! İşte maç programı - Fotoğraf: 8
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24 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Macaristan

Filenin Sultanları'na zorlu rakipler öncesi büyük müjde: Tam da zamanında oldu! İşte maç programı - Fotoğraf: 9
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26 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Almanya

Filenin Sultanları'na zorlu rakipler öncesi büyük müjde: Tam da zamanında oldu! İşte maç programı - Fotoğraf: 10
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28 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Polonya

Filenin Sultanları'na zorlu rakipler öncesi büyük müjde: Tam da zamanında oldu! İşte maç programı - Fotoğraf: 11
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Filenin Sultanları'na şampiyona öncesi büyük müjde. Milletler Ligi'nde yer almayan Eda Erdem ve Derya Cesecioğlu geri döndü. Kaptan Eda ve Derya, milli takımın Antalya kampına katıldı.

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