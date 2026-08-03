Filenin Sultanları'na zorlu rakipler öncesi büyük müjde: Tam da zamanında oldu! İşte maç programı
Milletler Ligi şampiyonu A Milli Voleybol Takımımız, yeni bir sınavın eşiğinde. Filenin Sultanları'na zorlu rakipler öncesi büyük müjde! Tam da zamanında oldu! İşte maç programı.
Türkiye'nin gururu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yeni bir sınavın eşiğinde.
Millilerimiz, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Filenin Sultanları'na zorlu rakipler öncesi büyük müjde! Tam da zamanında oldu! İşte maç programı.
Şampiyona Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç’in ev sahipliğinde düzenlenecek. 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası grup etabı maçları 21 Ağustos – 6 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak.
Şampiyonada A Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek.
Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:
21 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Letonya
23 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Slovenya
24 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Macaristan
26 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Almanya
28 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Polonya
Filenin Sultanları'na şampiyona öncesi büyük müjde. Milletler Ligi'nde yer almayan Eda Erdem ve Derya Cesecioğlu geri döndü. Kaptan Eda ve Derya, milli takımın Antalya kampına katıldı.