İstanbul'da sıcakların daha da yükselmesinin önündeki tek engeli açıkladı
İstanbul'da sıcakların 33 dereceye çıkacağını duyuran AKOM, sıcakların daha da yükselmesinin önündeki tek engeli açıkladı. Eyyam-ı bahurun beklendiği günlerde aşırı sıcakları biraz hafifletecek teselliyi duyurdu.
İstanbul'da sıcak hava etkisini artırırken, ağustos ayının ilk günleriyle birlikte yılın en sıcak dönemlerinden biri olarak bilinen Eyyam-ı Bahur da gündeme geldi. Türkiye'nin doğusuna Arap Yarımadası'ndan, batısına ise Afrika üzerinden gelen sıcak hava nedeniyle sıcaklıkların yükselmesi beklenirken, İstanbul'da sıcakları biraz daha katlanılır hale getirecek teselli belli oldu.
İSTANBUL'DA SICAKLARIN DAHA DA YÜKSELMESİNİN ÖNÜNDEKİ TEK ENGELİ AÇIKLADI
AKOM'un 3 Ağustos Pazartesi günü için hazırladığı hava tahminine göre İstanbul'da sıcaklık öğle saatlerinde 31 dereceye kadar çıkacak. Kentte sabah saatlerinde yüzde 80'e ulaşan nem bunaltıcı hissi artırırken, akşam saatlerinde de nemin yeniden yükselmesi bekleniyor.
AKOM - Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nın tahminlerine göre İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Megakentte çoğunlukla güneşli ve açık bir gökyüzü hakim olacak.
Hafta boyunca sıcaklıkların 30-33 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.
İstanbul'da gün içerisinde hava durumu şöyle:
Sabah: 24 derece, az bulutlu ve güneşli
Öğle: 31 derece, parçalı ve az bulutlu
Akşam: 24 derece, parçalı bulutlu
Gece: 22 derece, parçalı bulutlu
Megakentte nem oranının gün içerisinde yüzde 45 ile 80 arasında değişmesi bekleniyor.
Ağustos ayının başlamasıyla birlikte 1-8 Ağustos tarihleri arasındaki Eyyam-ı Bahur dönemi de gündeme geldi. Yurt genelinde sıcaklıkların zirve yapmasının beklendiği bu dönemde nem de önemli bir etken olacak.
İstanbul'da bugün sabah saatlerinde nem yüzde 80 seviyesine kadar çıktı. Akşam saatlerinde de nemin yeniden yükselmesi bekleniyor.
Termometrede 30-33 derece aralığında görülecek sıcaklıkların İstanbul'da daha bunaltıcı hissedilmesi bekleniyor.
Ancak AKOM, İstanbul'da sıcaklıkların daha yüksek seviyelere çıkmasını engelleyecek ve sıcakları daha katlanır hale getirecek hava hareketini de açıkladı.
Kuzeyli yönlerden, özellikle poyrazdan esmesi beklenen rüzgarın orta kuvvette ve zaman zaman sert olması öngörülüyor. Rüzgarın gün içerisinde 10-35 km/saat hıza çıkacak.
Hafta genelinde ise poyrazın zaman zaman 20-50 km/saat hızına ulaşabileceği tahmin ediliyor.
AKOM'a göre kuzeyden gelen nispeten serin hava, poyraz sayesinde İstanbul'a taşınacak. Böylece rüzgarlar sıcaklıkların aşırı yükselmesini engelleyecek.
AKOM'un haftalık tahmininde İstanbul için yağışlı bir gün bulunmuyor. Deniz suyu sıcaklığının da 24 derece olacağını açıkladı.