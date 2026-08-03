İstanbul'da sıcakların daha da yükselmesinin önündeki tek engeli açıkladı

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İstanbul'da sıcak hava etkisini artırırken, ağustos ayının ilk günleriyle birlikte yılın en sıcak dönemlerinden biri olarak bilinen Eyyam-ı Bahur da gündeme geldi. Türkiye'nin doğusuna Arap Yarımadası'ndan, batısına ise Afrika üzerinden gelen sıcak hava nedeniyle sıcaklıkların yükselmesi beklenirken, İstanbul'da sıcakları biraz daha katlanılır hale getirecek teselli belli oldu.