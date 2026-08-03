Marmara'nın ortasında beklenen depremlerin şiddetini açıkladı: Birkaç kez olacak

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ENERJİ TEK SEFERDE BOŞALMAK ZORUNDA DEĞİL

Bektaş'a göre Marmara'nın orta kesimindeki farklı jeolojik yapı, biriken enerjinin farklı yollarla açığa çıkmasına imkan tanıyor.

Buna göre enerji, tek ve çok büyük bir kırılma yerine daha küçük depremler ve faydaki sürünme hareketiyle boşalabiliyor.

Bu değerlendirme, Marmara'nın orta kesimiyle İzmit ve Şarköy çevresindeki fayların aynı deprem davranışını göstermeyebileceğine işaret ediyor.