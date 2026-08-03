Marmara'nın ortasında beklenen depremlerin şiddetini açıkladı: Birkaç kez olacak
Marmara'nın ortasında beklenen depremlerin Anadolu Levhası batıya ilerlerken İzmit ve Şarköy arasındaki sıkışmayla yaşandığını belirten Osman Bektaş, olası depremlerin şiddetini açıkladı. Daha geniş ve kaygan hatta birkaç kez olacağını anlattı.
Marmara depremi ya da İstanbul depremi tartışılırken Prof. Dr. Osman Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) Marmara'daki hareketine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Bektaş, Anadolu Levhası'nın batıya doğru hareketi sırasında İstanbul'un güneyinde, İzmit ve Şarköy çevresindeki dar ve sürtünmeli fay kesimlerinde enerjinin biriktiğini, Marmara Denizi'nin orta kesiminde ise fayın daha geniş, zayıf ve kaygan bir yapı gösterdiğini belirtti.
MARMARA'DA KAF'IN HAREKETİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?
Osman Bektaş, Marmara'daki fay hareketini Anadolu Levhası'nın batıya doğru ilerlemesi üzerinden değerlendirdi.
Bu hareket sırasında levhanın doğu tarafında İzmit, batı tarafında ise Şarköy çevresindeki dar ve sürtünmeli fay kesimlerinin önemli engeller oluşturduğunu belirten Bektaş, bu bölgelerde enerjinin birikebildiğini ifade etti.
İZMİT VE ŞARKÖY ARASINDA SIKIŞMA
Bektaş'ın değerlendirmesine göre Anadolu Levhası batıya ilerlerken iki uçta daha dar ve sürtünmeli fay alanlarıyla karşılaşıyor.
İzmit ve Şarköy çevresindeki bu alanlarda fayın hareketi daha fazla sıkışma ve enerji birikimi yaratabiliyor.
Bu nedenle söz konusu kesimlerde büyük kırılmaların oluşma potansiyelinin daha yüksek olabileceği belirtiliyor.
M7+ DEPREM POTANSİYELİ NEDEN ORTAYA ÇIKIYOR?
Bektaş, dar ve sürtünmeli fay kesimlerinde biriken enerjinin engellerin aşılması sırasında büyük bir kırılmayla boşalabileceğini belirtti.
Bu senaryoda söz konusu kırılmanın M7 ve üzeri büyüklüğe ulaşabileceğini ifade eden Bektaş, özellikle Şarköy ile İzmit arasındaki dar ve sürtünmeli alanlara dikkat çekti.
MARMARA DENİZİ'NİN ORTASINDA DURUM FARKLI
Bektaş'ın dikkat çektiği temel noktalardan biri ise Marmara Denizi'nin orta kesimindeki fay yapısı.
Bu bölgede fayın daha geniş, daha zayıf ve daha kaygan bir ortamdan geçtiğini belirten Bektaş, bu nedenle Anadolu Levhası'nın hareketinin tek bir büyük kırılmayla karşılanmasının zorunlu olmadığını savunuyor.
ENERJİ TEK SEFERDE BOŞALMAK ZORUNDA DEĞİL
Bektaş'a göre Marmara'nın orta kesimindeki farklı jeolojik yapı, biriken enerjinin farklı yollarla açığa çıkmasına imkan tanıyor.
Buna göre enerji, tek ve çok büyük bir kırılma yerine daha küçük depremler ve faydaki sürünme hareketiyle boşalabiliyor.
Bu değerlendirme, Marmara'nın orta kesimiyle İzmit ve Şarköy çevresindeki fayların aynı deprem davranışını göstermeyebileceğine işaret ediyor.
M6+ DEPREMLER DEVREYE GİRİYOR
Bektaş, Marmara'nın orta kesimindeki enerji boşalmasının M6 ve üzerindeki depremler üzerinden gerçekleşebileceğini belirtiyor.
Bu depremler, tek bir dev kırılma yerine fayda biriken enerjinin farklı zamanlarda açığa çıkmasının yollarından biri olarak değerlendiriliyor.
Bektaş'ın paylaşımında dikkat çektiği ikinci mekanizma ise sürünme (creep).
Fay boyunca gerçekleşen bu hareket, enerjinin yalnızca deprem şeklinde değil, daha yavaş hareketlerle de boşalabilmesi anlamına geliyor.
Bektaş, Marmara'nın orta kesimindeki daha geniş ve kaygan fay ortamının bu açıdan farklı bir davranış gösterebileceğini belirtiyor.
Bektaş paylaşımını "Marmara, KAF'ın rahatladığı yer mi?" sorusuyla gündeme getirdi.
Haritalı anlatımında Marmara'nın orta kesimindeki Tekirdağ-Çınarcık arası daha geniş ve zayıf fay ortamına dikkat çekiliyor.
Bu bölümdeki fayın daha kaygan olması nedeniyle levha hareketinin enerjiyi daha küçük depremler ve sürünme yoluyla boşaltabileceği ifade ediliyor.
"MARMARA, KAF'NIN RAHATLADIĞI YER Mİ?
Anadolu Levhası batıya ilerlerken doğuda İzmit, batıda Şarköy çevresinde dar ve sürtünmeli fay kesimlerinde sıkışır. Bu engelleri aşabilmesi için büyük enerji biriktirip büyük bir kırılma (M7+) oluşturması gerekebilir. Oysa Marmara Denizi'nin orta kesiminde fay; daha geniş, daha zayıf ve daha kaygan bir ortamdan geçer. Bu nedenle levha hareketi tek bir büyük kırılma yerine, enerjiyi M6+ büyüklüğündeki daha küçük depremler ve sürünme (creep) ile boşaltabilir."