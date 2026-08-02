Otomatik vitesli yerli otomobillerde en ucuz 12 model

Geçen sene çıkarılan ithal araçlara ek gümrük vergisi uygulaması işe yaradı. Yılın ilk yarısında sıfır otomobil satışları yüzde 9,8 düşerken, yerli üretim araçlarda ise yüzde 8,4 artış görüldü. Yerli otomobillerin payı 2025’in ilk yarısında yüzde 29’du, bu yıl yüzde 35,3’e yükseldi. Bunda yeni modellerin banttan inmesi de etkili oldu.

Yerli otomobil almanın bazı avantajları var. Yedek parçasının yaygınlığı ve kolay ulaşılabilmesinin yanı sıra, ikinci el pazarında da daha hızlı alınıp satılabiliyor. Diğer yandan düz vitesli araçlar artık hiç rağbet görmüyor. Pazarın tamamına yakınını otomatik şanzımanlı otomobiller oluştururken, yerli üretim 12 model şöyle sıralanıyor:

12- TOYOTA C-HR

Türkiye’de üretilen ilk tam hibrit araç olan C-HR ciddi bir ihracat başarısına da sahip. 1,8 litrelik hibrit motoru 140 beygir güç sağlarken, 100 km ortalamada 4,8 litre benzin yakıyor. Aracın baz versiyonu kampanyalı fiyatıyla 2.250.000 TL’den satılıyor.

11- RENAULT MEGANE SEDAN

Renault bu yıl ürettiği yeni modellerle önemli bir atak yaptı ve yerli araç pazarında yüzde 36,3 artış yakaladı. Ülkemizde satılan her on yerli araçtan neredeyse dördü Renault’ya ait. Tüm modeller arasında en çok satılan ikinci araç olan Megane Sedan’ın dizel seçeneği de bulunuyor. Ancak en ucuz otomatik viteslisi 1,3 litre hacimli 140 beygirlik benzinli olanı. Modelin fiyatı 2.199.000 TL’den başlıyor.

10- RENAULT BOREAL

Ülkemizde üretime geçen son model Renault’nun C-SUV sınıfı temsilcilerinden Boreal oldu. Haziran ayında satışa sunulan araç yüzde 40’ın üzerinde yerli katkı oranıyla üretiliyor. ÖTV muafiyeti kapsamına girerek avantaj sunan Boreal, 1,3 litre 145 beygirlik benzinli ve tam hibrit 160 beygirlik motor seçeneklerine sahip. Benzinlisi 2.194.000 TL’lik etiket taşırken, hibritin fiyatı 3.399.000 TL.

9- RENAULT DUSTER

Türkiye’ye özgü biçimde Dacia logosundan çıkıp Renault’ya transfer olan Duster da Bursa’da banttan iniyor. Aracın LPG’li, benzinli ve tam hibrit versiyonları mevcut. En ucuz otomatik viteslisiyse 145 beygirlik benzinli olanı ve fiyatı 2.010.000 TL’den başlıyor.

8- TOGG T10X

Togg’un satışları 2025’e göre bu yılın ilk yarısında yüzde 24,2 arttı ve kullanıcılara 20 binin üzerinde araç teslim edildi. SUV modeli T10X’in standart menzillisi için 1.909.048 TL, uzun menzillisi içinse 2.219.668 TL talep ediliyor.

7- TOGG T10F

Geçen sonbaharda satışa sunulan Togg’un sedan aracı T10F için yapılan kampanya, onu aynı altyapıya sahip SUV kardeşinden ucuz kılıyor. Standart menzillisi 1.884.980 TL’den, uzun menzillisiyse 2.195.600 TL’den satılıyor.

6- TOYOTA COROLLA SEDAN

Yerli üretim Toyota satışları geçen seneye göre yüzde 7,8 artarak, yılın ilk altı ayında 30 bin adedi geçti. Yerli araçlarda Renault’dan sonra ikinci sırada yer alan Toyota, bu segmentte yüzde 20 pay alıyor. Corolla Sedan’ın benzinli versiyonu 1.850.000 TL’den başlıyor. 1,8 litre hacimli hibrit motorla üretilen versiyonsa kampanya kapsamında 2.500.000 TL’lik etiket taşıyor.

5- RENAULT CLIO

Türkiye’nin açık ara en çok satan modeli olan Clio’nun yeni nesli bu yılın başlarında yola çıktı. 115 beygirlik benzinli motorla üretilen modelin düz vites seçeneği yok ve iki donanım seviyesiyle vitrinde yer alıyor. Baz versiyonun fiyatı 1.830.000 TL’den başlıyor.

4- FIAT EGEA CROSS

Egea için ayrılan sürenin sonuna geldik. Modelin SUV ve sedan versiyonlarının üretimi geçen ay sonlandı ve yerini Stellantis Grubu’nun hafif ticari araçları Fiat Doblo, Citroen Berlingo ve Peugeot Rifter’e bıraktı. Ancak bayilerin elinde halen önemli miktar Egea stoku bulunuyor. 1,6 litrelik dizel motor taşıyan Cross versiyonu nakit alımda 1.780.500 TL’den satılıyor.

3- HYUNDAI BAYON

Geçen seneye kıyasla yerli araç satışları neredeyse aynı seviyede seyreden Hyundai’nin B-SUV sınıfı temsilcisi Bayon’da 1 litre hacimli 90 beygirlik motor kullanılıyor. Düz viteslisi de bulunan aracın otomatik versiyonunun etiketinde 1.760.000 TL yazıyor.

2- FIAT EGEA SEDAN

Daha Egea üretimi bitmeden Fiat’ın yerli araç satışları yüzde 32 gerileyerek 22 bin adet düzeylerine inmişti. Stokta kalan son araçlardan dizel motorlu Egea Sedan’ın otomatik viteslisi için 1.759.900 TL isteniyor.

1- HYUNDAI İ20

Yerli üretim B hatchback sınıfındaki i20’de Bayon modelindeki aynı motor kullanılıyor. Onun da düz vitesli mevcut. Otomatik viteslisinin baz versiyonunun fiyatıysa 1.639.000 TL’den başlıyor.