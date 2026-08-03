İmamın evinden gelen kötü kokular mahalleyi ayağa kaldırdı: Gören şoke oldu

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Öte yandan bazı mahalle sakinleri, M.Ö.'nün görev yaptığı dönemde çevresindeki kişilerden borç para aldığı ve bu paraları geri ödemediğini de iddia etti.

Söz konusu borç iddiaları mahalle sakinlerinin beyanlarına dayanırken, M.Ö. tarafından bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.