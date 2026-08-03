İmamın evinden gelen kötü kokular mahalleyi ayağa kaldırdı: Gören şoke oldu
İmamın Ramazan Bayramı'ndan bu yana uğramadığı evinden gelen kötü kokular mahalleyi ayağa kaldırdı. Muğla Derinkuyu mahallesinde görev yapan imamın istifa ettiği sonradan ortaya çıkarken ekiplerin girdiği evde ortalıktakileri gören şoke oldu.
Muğla'da görev yapan imam, Ramazan Bayramı'nda izne ayrıldıktan sonra görevine dönmeyip istifa etti. Evden gelen kötü kokular mahalleliyi rahatsız ederken belediye ekipleriyle içeriye girildi.
Çöp ve atıklarla dolu odaları gören şoke oldu. Belediye ekipleri kapsamlı temizlik başlattı. Mahalle sakinleri ise dikkat çeken iddialarda bulundu.
İMAMIN EVİNDEN GELEN KÖTÜ KOKULAR MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI
Yeni Gün'den Ümmü Gülsüm Dural, Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Derinkuyu Mahallesi'nde yaklaşık 11 yıldır cami imamı olarak görev yaptığı öğrenilen M.Ö.'nün kaldığı lojman, mahalleden gelen ihbarın ardından "çöp ev" olarak ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre M.Ö., Ramazan Bayramı'nda izne ayrıldı. İddiaya göre izninin ardından görevine dönmeyen imamın bir süre sonra görevinden istifa ettiği öğrenildi.
Aradan geçen sürede caminin yanındaki imam lojmanından kötü kokular yükselmeye başladı. Kokudan rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine eve giren ekipler, odaların çöp, çeşitli atıklar ve kullanılmayan eşyalarla dolu olduğunu tespit etti.
GÖREN ŞOKE OLDU
Evde bozulmuş gıda maddeleri, yiyecek ve içecek ambalajları ile çok sayıda kullanılmayan eşyanın biriktiği görüldü. Ortaya çıkan görüntüler, lojmanın uzun süredir çöplerin ve atıkların biriktiği bir alana dönüştüğünü gözler önüne serdi.
İhbarın ardından Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri lojmanda kapsamlı temizlik çalışması başlattı.
Ekipler, evde biriken çöpleri ve kullanılmayan eşyaları tahliye ederken, kötü kokunun giderilmesi ve yaşam alanının yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için çalışma yürüttü.
Yaşananların ardından bazı mahalle sakinleri duruma tepki göstererek, "Temizlik imandandır dedi, yaşadığı yer çöp ev çıktı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan bazı mahalle sakinleri, M.Ö.'nün görev yaptığı dönemde çevresindeki kişilerden borç para aldığı ve bu paraları geri ödemediğini de iddia etti.
Söz konusu borç iddiaları mahalle sakinlerinin beyanlarına dayanırken, M.Ö. tarafından bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.