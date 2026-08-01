Eğitim çalışanlarının en büyük problemleri nelerdir?

“Eğitim çalışanları için hayalim ekonomik sorunlarla boğuşmayan liyakatsiz sistemden uzak liyakatli idarecilerin okulları yönettiği öğrenciler ile birlikte sadece bilimsel, sosyal kültürel etkinliklere yoğunlaşabilen Türkiye'yi üst ülkeler zirvesine taşıyacak olan eğitim düzeyine getirmektir. Lâik bilimsel sosyal insana saygıyı benimseyen eğitim sistemini Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri ışığında bir Eğitim Sistemi hayalimiz var.”

Hürriyetçi Eğitim Sen Adana 1. NOLU Şube Başkanı Ergun Ayyıldız ile eğitim sistemimiz üzerine konuştuk.

Merhaba Ergun Ayyıldız Hürriyetçi Eğitim Senin Kurucusu ve Adana 1.No'lu Şube Başkanı. Programımıza hoş geldiniz.Hürriyetçi Eğitim Sen neden kuruldu, şuanda üye sayısı kaç ve hedefleri neler?

Hürriyetçi Eğitim Sendikası Aralık 2021 yılında 20 kurucusuyla birlikte Türkiye'de sendikacılık hayatına merhaba dedi, bizim hayalimiz bir solcunun, ülkücünün, muhafazakarın gönül rahatlığıyla üye olabildiği bir sendika hayalimiz vardı. sendikalar siyasi partilerle aşırı iç içe olduğu için bundan sıkılan, bunalan ,bu durumu benimsemeyen binlerce öğretmenimiz vardı, eğitim çalışanlarımız vardı,onlara güçlü bir alternatif yaratmak istedik hürriyetçi eğitim sendikası Öğretmenler odasının ne sağında, ne solunda, tam ortasında herkesi kucaklayan yapısıyla kırmızı çizgileri olan muhafazakar değerlere saygılı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le kavgası olmayan her eğitim çalışanı ile birlikte yol yürümek istiyor şu anda Türkiye'nin beş büyük sendikasından biri olduk, üye sayımız 30.000'i geçti, son bir yıl mayıs mutabakatları arasında en fazla üye kaydı yapan ikinci sendikayız bu beş büyük sendika içerisinde yani yılların Eğitim Bir Sen,Eğitim İş,Eğitim Sen Türk Eğitim Sen gibi sendikalarını geride bıraktık hedefimiz Türkiye'de bağımsız ve hür sendikacılığın zirveye yerleştiği yetkili sendika olmaktır.

Şu anda Eğitim Çalışanlarının en büyük problemleri neler?

Eğitim çalışanlarının problemlerini sormak adına bu programa katılacağım netleştikten sonra zaten sahaya çok hakim bir sendikacı olarak tekrardan 1000 kişilik WhatsApp gruplarımız olsun X ve Facebook,Instagram gibi sosyal medya hesaplarımızdan gündeme getirmek istediğimiz konuları eğitim çalışanlarına tekrardan sordum en çok dikkatimi çeken proje okullarda idareci ve öğretmen atamalarında yaşanan liyakatsiz ortam, ikincisi il dışı tayinlerin artık hayal olduğu, üçüncüsü ekonomik gerekçelerle öğretmenlik mesleğinin itibar kaybetmesi büyük şehirlerde kiraların inanılmaz yüksek olup memur maaşlarının ilk başlayan bir öğretmenin eğitim çalışanı aldığı düşük maaştan dolayı ekonomik sıkıntılar çekmesi ve yine baktığımızda öğretmenlerin eş durumu tayinlerinde ilçe grupları denilen örnek veriyorum Adana'dan örnek verirsek Seyhan'ı merkez baz alırsak Seyhan'a 1,5 saat uzaklıktaki günlük gidiş geliş müsait olmayan bir ilçeye bir eşin görevlendirilmesi bunlar eğitimde önümüze çıkan engeller. Ek ders yetersizliği, Dyk kurslarının artık açılmasının zor zorlaşması.

Eğitim Çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına nasıl önlemler alınmalı?

Bu sene eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına iliklerimizi kadar hissettik Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta ne yazık ki Şehit Öğretmenlerimiz oldu gerçekten bu durum üzücü göz bebeğimiz öğrencilerimizin öğretmen katili olduğu bir düzen öğretmen için en acı veren olaydır, öncelikle her zaman her yerde söylüyorum iktidar sahipleri tarafından Öğretmenler ne yapıyor ki yarım gün çalışıyor gibi söylemler öğretmenlerin halktaki itibarını minimum seviyeye getirmekte itibar azaldıkça şiddet olayları yükselmektedir. Bakın şu anda Türkiye'de bir çok dizide vurdu, kırdı öldürme popüler revaçta ve reyting rekorları kırıyor çocuklarımız bunları örnek alarak bir insana zarar verdiğinde başına hiçbir şey gelmeyecekmiş gibi bir rahatlıkla bunlara özeniyor öğretmenlerimiz bizim gözümüzün bebeğidir bugün Türkiye'de çocuğunuzu kime bırakırsınız diye sorulduğunda ankette birinci sırada öğretmenler çıkıyor onun için şiddet olaylarına yönelik çözüm odaklı olarak çocuklarımıza rehber öğretmenlerin gözetiminde eğitimler verilmeli her okula güvenlik görevlisi olmalı yine AVM girişlerinde olan sistemi kurmalıyız mutlaka bir sivilin elini kolunu sallaya sallaya okula girmesini engel olmalıyız ve öğretmenlerle ilgili kanun değişikliği yaparak eğitim çalışanlarına verilecek şiddetin cezası diğer şiddet olaylarına göre oran olarak artırılmalı ve bu bir an önce meclise gelip meclisten geçmelidir.

Eğitim Çalışanları için nasıl bir Türkiye hayaliniz var?

Eğitim çalışanları için hayalim ekonomik sorunlarla boğuşmayan liyakatsiz sistemden uzak liyakatli idarecilerin okulları yönettiği öğrenciler ile birlikte sadece bilimsel, sosyal kültürel etkinliklere yoğunlaşabilen Türkiye'yi üst ülkeler zirvesine taşıyacak olan eğitim düzeyine getirmektir. Lâik bilimsel sosyal insana saygıyı benimseyen eğitim sistemini Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri ışığında bir Eğitim Sistemi hayalimiz var.

Son olarak Bakan Yusuf Tekin'in Kurtuluş Mücadelesi ile ilgili yorumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yusuf Tekin Bey'in yeni müfredatla ilgili açıklamalarından sonra ilk hesabımda bir anket uyguladım Kurtuluş Savaşı denince aklınıza Osmanlı Devleti mi geliyor, emperyalist ülkeler mi geliyor diye bir anketi tüm eğitim çalışanlarının huzurunda uyguladım. Anketten çıkan sonuç %98 emperyalist ülkeler aklımıza geliyor. %2 Osmanlı Devleti geliyor oldu. Türkiye'de 85 milyon insandan herhalde sadece Yusuf Tekin ve küçük bir grup Kurtuluş Savaşı’nı Osmanlı Devleti ile ilgili bağdaştırıyor. Kurtuluş Mücadelesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde emperyalist ülkelere karşı verdiğimiz büyük bir zaferdir .Muzafferin adını değiştirerek zaferi itibarsızlaştırmazsınız Kurtuluş Savaşı mücadelesi yüzyıllarca bu topraklarda gururla konuşulacak ve anlatılacaktır.Biz müfredatın yeni halindeki bu ifadenin çıkarılmasına Hürriyetçiler olarak kabul etmiyoruz ve bu ifadenin tekrardan gelmesi için gerekli bütün mücadeleyi yapacağız. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin...





