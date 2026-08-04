Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Uğur Ergan Ankara'da "ince" hesaplar
Uğur Ergan

Ankara'da "ince" hesaplar

Uğur ERGAN

Hafta sonu ekonomi uzmanı bir dostu ziyarete gittiğimde, kendimi ilginç bir meclis içerisinde buldum.

Devlet bankalarında üst düzey görev yapmış olanlar, maliyeciler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yakın isimler, bir de kamuoyu araştırmacısı.

Ağır katılımcıların olduğu ortamda, ekonomi ve butlan CHP’si çok konuşulmadı çünkü Mehmet Şimşek ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun anlattıkları Masalmuamelesi görüyor.

Öz ve kısa aktararak başlayalım:

“Şimşek’in palyatif çözümleri halkın derdine derman olmaz. ABD Doları’nın üzerindeki baskının gevşetilip değer kazanmasına yol verilmesi de iyiye alamet değil.”

“Yapılan kamuoyu araştırmalarının en net gösterdiği sonuç, Kılıçdaroğlu’na öfke ve nefret, topluma iyice yerleşmiş durumda. Öfke duyulan siyasetçiler arasında ilk sırada. Butlan CHP’sinin bunu değiştirmesi neredeyse imkansız.”

Fikirlerin en çok merak edildiği ve kamuoyu araştırma şirketi sahibinin sorularla bunaltıldığı konular ise, Yeni Parti, iktidarın Yeni Parti için ne gibi tuzaklar hazırlayabileceği ve Mansur beyin takınacağı tavır” oldu.

Söylenenleri, konuşulan senaryoları, sıkı bir süzgeçten geçirdikten sonra, şöyle aktarabilirim:

Yeni Parti’nin kurulur kurulmaz ana muhalefet partisi olması moral üstünlük açısından önemli. Özgür beyin işi hiç kolay değil ancak kendisinin bunun farkında olması bir avantaj.

İktidarın Yeni Parti’yi rahat bırakmayacağı konusunda herkes hemfikir.

İktidar mutlak butlan hamlesiyle CHP içinde çalkantalı durum yaratarak bir şekilde hedefine ulaştı. Ancak Kılıçdaroğlu tam bir hayal kırıklığı, tabanda böyle bir tepki beklenmiyordu.

Bundan dolayı Kılıçdaroğlu’nun devre dışı bırakılması şaşırtıcı olmaz.

Yerine gelecek isim olarak, aklınıza hemen Gürsel Erol veya Oğuz Kaan Salıcı gelmesin. İki ismin de çok fazla karşılığı yok.

Kılıçdaroğlu sonrası CHP içinde “İnce” hesaplar devreye sokulabilir. Bu “İnce” hesap, Özgür Özel’in toplumdaki popülaritesini aşağıya çekme ve karşısına güçlü birini çıkarma oyunu olabilir.

Bunu iki nedenden dolayı yaparlar.

Birincisi, Yeni Parti’nin yakaladığı rüzgarı durdurup Özel’e desteği bölmek ve Yeni Parti tabanının bir kesimini CHP’ye geri döndürmek.

Diyelim ki bu olmadı ve Kılıçdaroğlu’suz CHP ile Yeni Parti güçlerini Erdoğan’a karşı birleştirdi.

O zaman da ikinci oyun planı olarak, “Tüm muhafazakarlar için tehlikeli sert bir sol geliyor” anlayışı seslendirilmeye başlanır.

Tıpkı 2018’de Muharrem İnce’nin özellikle Maltepe mitinginden sonra devreye sokulan “Rövanşist geri dönüş geliyor” söylemi gibi.

Böylece AKP tabanı, AKP’den kopmuş olanlar ve diğer muhafazakar kesim konsolide edilir.

Peki buna karşı ne yapılmalı?

İktidarın muhafazakar kesime yönelik bu söylemini ortadan kaldırmada Mansur Yavaş’a önemli görev düşeceği, Özel-Yavaş birlikteliğinin bu oyunu devre dışı bırakacağı düşünülüyor.

Yapılan değerlendirmelerden çıkardığım bir diğer sonuç da, Yeni Parti’nin savunma sanayi alanında yapılan hamlelere daha güçlü sahip çıkması gerektiği” oldu.

Kamuoyu araştırmalarında AKP’nin 30-32 bandında çıkmasının en önemli nedenlerinden birisinin savunma sanayi olduğu görülüyor. Son dönemde buna NATO Zirvesi de eklenmiş.

Cumhurbaşkanlığı ile ilgili kamuoyu araştırmalarında toplum günümüz şartlarında Ekrem İmamoğlu’nun adaylığının mümkün olmadığını satın almış durumda.

Mansur Yavaş’ın sıralamadaki yerinde ise bir değişiklik yok. Yavaş, Erdoğan’ın önünde.

Buna rağmen Yavaş’ın “temkinli dengeli” tutumunda ani bir değişiklik beklenmiyor.

“Rengini ne zaman belli eder?” sorusuna net bir yanıt verenin çıkmaması da ilginçti.

Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin karşı olmasının bir karşılığı olacağını düşünen de yok.

Nedeni belli.

Çünkü tek karar verici Erdoğan ve o ne uygun görürse gereği yapılır!

Mutlak butlan CHP YENİ Parti
Yazarlar
Diğer Yazıları
Halk doğru yolu sahiplendi

Uğur ERGANYeni Parti’yi oluşturan kadroların söylediği gibi, butlan CHP’si artık “İşgal edilmiş” bir parti.Güya Yeni Parti’ye karşı gövde gösterisi yapmak için düzenlenen toplantı kalabalık görünsün...
Rusya'dan S-400'e "dost" şartı

Uğur ERGANHatırlarsınız, Ankara’daki NATO Zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump, iktidarın ağzına CAATSA ve F-35’ler konusunda bir parmak bal çalınca, “Ver mehteri” havası yeri göğü...
Butlandan eğlencelikler

Uğur ERGANGeçen hafta butlan CHP’sinden gelen bazı haberler, komedi filmlerini aratmayacak nitelikteydi.İlk fragman Ankara’nın Polatlı ilçesinden.İktidarın mahkeme kararıyla CHP’de genel başkanlık...
Butlan CHP'sinde yüzler asılmış

Uğur ERGANÖzgür Özel’in sadece CHP tabanından değil, ülkede demokrasi ve hukukun üstünlüğünü önemseyen diğer parti tabanlarından gelen talebi de dikkate alarak yeni bir yola çıkması sonrası, butlan...
Konuşulması gerekenlerin konuşulmadığı ülke

Uğur ERGANÇevrenizde Türkiye’de insanların karşı karşıya kaldığı sıkıntılar, siyasette olup bitenler konuşulurken, belki sizin de kafanızda benzer sorular oluşuyordur.“Nedir bu CHP’de...
Yeni parti ve Özel'in tahmini

Uğur ERGAN Türkiye’nin dört bir yanına yapılan ziyaretlerde insanların kendiliğinden oluşturduğu kalabalıklar, Özgür Özel’in artık bu süreci daha fazla uzatmaması gerektiğini ortaya koydu.Çünkü yeni...
Ne zirveymiş be arkadaş!

Uğur ERGANAslında CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’in Adana ve Niğde gezilerinde kendiliğinden oluşan müthiş kalabalığın, özellikle de kadınların yoğun ilgisinin verdiği mesajın neden artık...
CAATSA mı, F-35'mi?

Uğur ERGANEn kibar tabiriyle “Hastalıklı kafa”nın NATO Zirvesi nedeniyle geldiği Ankara’ya iner inmez aklına estiği gibi yaptığı açıklamalar, özellikle iktidar medyasını çok memnun etti.“CAATSA’yı...
Ankara'da Batı'nın ikiyüzlülüğü

Uğur ERGANCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçmişte Donald Trump ve ABD’ye yönelik eleştirilerini burada sıralamaya başlasak, içinizi daraltacak düzeyde uzun bir yazı olurdu.Rahip Andrew Brunson...
Branda cumhuriyeti

Uğur ERGANÖnümüzdeki hafta Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi nedeniyle “Şehir makyajlama” faaliyetleri tam gaz sürüyor.Yabancı liderler ve heyetlerin geçiş yapacağı güzergahlar üzerinde bulunan eski...
Onurlu veda

Uğur ERGANŞahsi menfaatleriniz ve kişisel hırslarınızdan arınarak hayattayken yaptığınız iyilikler, doğadaki tüm varlıkların yaşam hakkına verdiğiniz önem, toplumsal sorunlara bakış açınız...
"Babacıkcı" genel sekreter de rezalete ortak

Uğur ERGANNATO’nun bağımsız muhalif medyaya uyguladığı ambargo tam anlamıyla rezalet bir yaklaşım.Bir çok meslektaşın işaret ettiği gibi, NATO Sözcüsü Allison Hart’ın hem başvuruların neden...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro