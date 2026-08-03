Fenerbahçe maçını yayınlayacak kanal değişti: Şifresiz yayınlanacak
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk edecek. Mücadele TV100'den şifresiz yayınlanacak.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.
CHRIS KAVANAG DÜDÜK ÇALACAK
5 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanag yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ian Hussin ve Neil Davies üstlenecek.
YAYINCI KURULUŞ DEĞİŞTİ
Kritik mücadele öncesi yayıncı kuruluş da belli oldu. Son olarak oynanan Gornik Zabrze - Fenerbahçe mücadelesi S Sport Plus'tan yayınlanırken değişiklik yaşandı.
ŞİFRESİZ YAYINLANACAK
Fenerbaheçe - Sturm Graz mücadelesinin TV100 üzerinden şifresiz olarak yayınlanacağı duyuruldu.
RÖVANŞ NE ZAMAN?
Taraflar arasındaki rövanş mücadelesi ise 11 Ağustos Salı günü UPC Arena'da oynanacak. Mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi