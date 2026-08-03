Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe maçını yayınlayacak kanal değişti: Şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçe maçını yayınlayacak kanal değişti: Şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk edecek. Mücadele TV100'den şifresiz yayınlanacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe maçını yayınlayacak kanal değişti: Şifresiz yayınlanacak
Son Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

CHRIS KAVANAG DÜDÜK ÇALACAK

5 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanag yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ian Hussin ve Neil Davies üstlenecek.

Fenerbahçe maçını yayınlayacak kanal değişti: Şifresiz yayınlanacak - Resim : 1

YAYINCI KURULUŞ DEĞİŞTİ

Kritik mücadele öncesi yayıncı kuruluş da belli oldu. Son olarak oynanan Gornik Zabrze - Fenerbahçe mücadelesi S Sport Plus'tan yayınlanırken değişiklik yaşandı.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Fenerbaheçe - Sturm Graz mücadelesinin TV100 üzerinden şifresiz olarak yayınlanacağı duyuruldu.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sürpriz teklif: Kürsüden açıkladıAziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sürpriz teklif: Kürsüden açıkladı

RÖVANŞ NE ZAMAN?

Taraflar arasındaki rövanş mücadelesi ise 11 Ağustos Salı günü UPC Arena'da oynanacak. Mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro