Halk TV Yaşam Sepete bir tane atmak yetiyor: Patateslerin filizlenmesini haftalarca durduruyor

Sepete bir tane atmak yetiyor: Patateslerin filizlenmesini haftalarca durduruyor Patates ve soğan fiyatlarının cep yakmaya devam ettiği yaz aylarında sebzelerin kısa sürede bozulması vatandaşın bütçesine ekstra yük bindiriyor. Gıda israfını önlemenin yolu ise mutfakta zaten bulunan tek bir üründen geçiyor.

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