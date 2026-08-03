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Sepete bir tane atmak yetiyor: Patateslerin filizlenmesini haftalarca durduruyor

Patates ve soğan fiyatlarının cep yakmaya devam ettiği yaz aylarında sebzelerin kısa sürede bozulması vatandaşın bütçesine ekstra yük bindiriyor. Gıda israfını önlemenin yolu ise mutfakta zaten bulunan tek bir üründen geçiyor.

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Sepete bir tane atmak yetiyor: Patateslerin filizlenmesini haftalarca durduruyor - Fotoğraf: 1
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Mutfakların en temel ihtiyacı olan patates ve soğan fiyatları son dönemde cep yakmaya devam ediyor.

Sepete bir tane atmak yetiyor: Patateslerin filizlenmesini haftalarca durduruyor - Fotoğraf: 2
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Yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte satın alınan sebzelerin kısa sürede bozulması ve filizlenmesi ise vatandaşın bütçesine ekstra yük bindiriyor.

Sepete bir tane atmak yetiyor: Patateslerin filizlenmesini haftalarca durduruyor - Fotoğraf: 3
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Tüketiciler gıda israfını önlemek ve gıda harcamalarını korumak için pratik mutfak yöntemlerine yöneliyor.

Sepete bir tane atmak yetiyor: Patateslerin filizlenmesini haftalarca durduruyor - Fotoğraf: 4
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Patateslerin raf ömrünü uzatmak için uygulanan en etkili yöntemlerin başında 1 adet elma kullanmak geliyor.

Sepete bir tane atmak yetiyor: Patateslerin filizlenmesini haftalarca durduruyor - Fotoğraf: 5
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Patates sepetinin içine yerleştirilen bir elma salgıladığı etilen gazı sayesinde patateslerin hücresel gelişimini baskılıyor.

Sepete bir tane atmak yetiyor: Patateslerin filizlenmesini haftalarca durduruyor - Fotoğraf: 6
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Bu basit yöntem patateslerin filizlenmesini birkaç hafta boyunca geciktiriyor ve ürünlerin tazeliğini korumasını sağlıyor.

Sepete bir tane atmak yetiyor: Patateslerin filizlenmesini haftalarca durduruyor - Fotoğraf: 7
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Patateslerin bozulmasını önlemek için 3 temel kural hayati önem taşıyor. Patateslerin soğanlardan uzak tutulması nem ve yüksek etilene maruz kalmasını engelliyor.

Sepete bir tane atmak yetiyor: Patateslerin filizlenmesini haftalarca durduruyor - Fotoğraf: 8
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Ürünlerin kesinlikle buzdolabına konulmaması ve yıkanmadan serin, karanlık, kuru ortamlarda muhafaza edilmesi gerekiyor. Buzdolabındaki soğuk ortam nişastayı şekere dönüştürerek pişirme sırasında kararmaya yol açıyor.

Sepete bir tane atmak yetiyor: Patateslerin filizlenmesini haftalarca durduruyor - Fotoğraf: 9
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Işığa maruz kalan veya filizlenen patateslerde solanin maddesi artış gösteriyor. Bu durum ürünü acılaştırırken yüksek miktarda tüketildiğinde sağlık riski oluşturuyor.

Sepete bir tane atmak yetiyor: Patateslerin filizlenmesini haftalarca durduruyor - Fotoğraf: 10
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ert kalan patateslerin filizleri kesilerek tüketilebilirken, yumuşamış ve yeşillenmiş patateslerin kesinlikle çöpe atılması gerekiyor. Doğru saklama koşulları sayesinde hem sağlık korunuyor hem de gıda israfının önüne geçiliyor.

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