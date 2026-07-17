Mesai uzuyor, peki emeğin gerçek karşılığı veriliyor mu?

Çalışma hayatında en fazla tartışılan konulardan biri fazla mesai olmasına rağmen, en çok hak kaybının yaşandığı alanlardan biri de yine fazla çalışmadır. Pek çok çalışan işyerinde normal mesaisinin üzerinde çalışıyor; ancak bunun hukuki karşılığını, hangi şartlarda hak doğurduğunu ve hakkını nasıl arayacağını tam olarak bilmiyor.

Oysa fazla çalışma, işverenin inisiyatifine bırakılmış bir uygulama değil, kanunla güvence altına alınmış bir işçilik hakkıdır.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre haftalık normal çalışma süresi 45 saattir. Bu sürenin üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışma sayılır ve her bir saat için normal saat ücretinin yüzde 50 artırımlı ödenmesi gerekir. Taraflar haftalık çalışma süresini 45 saatin altında kararlaştırmışsa, sözleşmede belirlenen sürenin üzerindeki ve 45 saate kadar olan çalışmalar ise “fazla sürelerle çalışma” kapsamında değerlendirilir ve yüzde 25 zamlı ücret ödenir.

Ancak çalışma hayatındaki sorun, kanunun ne yazdığından çok, uygulamanın nasıl yürütüldüğüdür.

Bugün birçok işyerinde fazla mesai olağan çalışma düzeninin bir parçası hâline gelmiş durumda. Sipariş yetişecek diye, personel yetersiz diye ya da iş yoğunluğu gerekçe gösterilerek çalışma saatleri uzuyor. Buna rağmen fazla çalışma ya hiç kayda geçirilmiyor ya da eksik gösteriliyor. Sonrasında ise çalışan, verdiği emeği ispat etmeye çalışıyor.

İş uyuşmazlıklarında elektronik giriş-çıkış kayıtları, puantaj cetvelleri, vardiya çizelgeleri, yazışmalar ve tanık beyanları önemli deliller arasında yer alıyor. Özellikle ücret bordroları dikkatle incelenmeli; çalışanlar haklarını etkileyecek belgeleri içeriğini bilmeden imzalamamalıdır.

Bir diğer önemli konu ise çalışma süresinin yalnızca haftalık toplamdan ibaret olmamasıdır.

Kanun, işçinin sağlığını korumayı da amaçlar. Bu nedenle günlük çalışma süreleri bakımından getirilen sınırlamalar da önem taşır. Özellikle uzun saatler boyunca aralıksız çalışmanın hem iş kazalarını artırdığı hem de iş verimini düşürdüğü artık tartışmasız bir gerçektir.

Mevzuatta yıllık fazla çalışma için de bir üst sınır öngörülmüştür. Ancak uygulamada birçok sektörde bu sınırın fiilen aşıldığı yönündeki şikâyetler her geçen gün artmaktadır. Sorun sadece daha fazla çalışmak değil, fazla çalışmanın karşılığının eksiksiz verilmemesidir.

Bana göre fazla mesai meselesi yalnızca ücret hesabıyla açıklanabilecek bir konu değildir.

Her uzayan mesai, çalışanın ailesinden çaldığı zamandır. Dinlenmesinden, sosyal yaşamından ve sağlığından verdiği ödündür. Sürekli fazla çalışılan işyerlerinde tükenmişlik, dikkat dağınıklığı ve iş kazaları tesadüf değildir.

Verimli bir çalışma düzeni, çalışanı sürekli daha uzun saatler işyerinde tutmakla kurulamaz. Gerçek başarı; planlı üretim, yeterli istihdam ve emeğe duyulan saygıyla mümkündür.

Bu nedenle denetimler yalnızca bordrolara bakılarak yapılmamalıdır. Fiili çalışma süreleri ile kayıtların örtüşüp örtüşmediği etkin şekilde incelenmeli, hak kayıplarının önüne geçilmelidir.

Sonuç olarak fazla mesai, yalnızca birkaç saatlik ek çalışmanın hesabı değildir.

Bu konu, emeğin karşılığının tam ve zamanında ödenmesiyle doğrudan ilgilidir. Hukukun amacı da tam olarak budur: Çalışanın hakkını korurken işverenin de hukuki güvenlik içinde faaliyet göstermesini sağlamak.

Çünkü güçlü bir çalışma hayatı, uzun mesailer üzerine değil; hakkı teslim edilen emek üzerine inşa edilir.