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Salah'ın Trabzonspor'u neden tercih ettiği ortaya çıktı: Böyle şey tarihte görülmedi!

Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın Trabzonspor'u tercih etme nedeni ortaya çıktı. Böyle şey Trabzonspor tarihinde görülmedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Salah'ın Trabzonspor'u neden tercih ettiği ortaya çıktı: Böyle şey tarihte görülmedi! - Fotoğraf: 1
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Uzun süre Beşiktaş'ın gündeminde kalan Mohamed Salah'ın Trabzonspor'u neden tercih ettiği ortaya çıktı. Böyle şey tarihte görülmedi.

Salah'ın Trabzonspor'u neden tercih ettiği ortaya çıktı: Böyle şey tarihte görülmedi! - Fotoğraf: 2
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Liverpool'dan ayrıldıktan sonra önce Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Mohamed Salah, daha sonra devreye giren Trabzonspor'la anlaştı. Trabzon'a inen Salah, kenti ayağa kaldırırken binlerce kişi tarafından karşılandı.

Salah'ın Trabzonspor'u neden tercih ettiği ortaya çıktı: Böyle şey tarihte görülmedi! - Fotoğraf: 3
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Beşiktaş, transfer masasından kalkarken anlaşmazlığın mali konular nedeniyle yaşandığı belirtilmişti. Salah'a Suudi Arabistan kulüplerinin de talip olduğu belirtiliyordu.

Salah'ın Trabzonspor'u neden tercih ettiği ortaya çıktı: Böyle şey tarihte görülmedi! - Fotoğraf: 4
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Ancak Salah transferinde ipi göğüsleyen taraf son ataklarıyla Trabzonspor oldu. Salah'ın Trabzonspor'u neden tercih ettiği belli oldu. Böyle şey tarihte görülmedi.

Salah'ın Trabzonspor'u neden tercih ettiği ortaya çıktı: Böyle şey tarihte görülmedi! - Fotoğraf: 5
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İngiliz basını Salah transferini başından beri takip etti ve Trabzon'da karşılanışına geniş yer ayırdı.

Salah'ın Trabzonspor'u neden tercih ettiği ortaya çıktı: Böyle şey tarihte görülmedi! - Fotoğraf: 6
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Transfer Trabzonspor'un tarihine geçti. İngiliz basınından The Sun, "Aman Tanrım" diye manşet atarak Salah'ın anlaşma şartlarını duyurdu.

Salah'ın Trabzonspor'u neden tercih ettiği ortaya çıktı: Böyle şey tarihte görülmedi! - Fotoğraf: 7
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Habere göre; Mısırlı yıldız, Karadeniz ekibinde yıllık 14,6 milyon sterlin garanti ücret alacak. Performans bonuslarıyla birlikte bu rakamın 18,9 milyon sterline (yaklaşık 1 milyar 220 lira) kadar çıkacağı belirtildi.

Salah'ın Trabzonspor'u neden tercih ettiği ortaya çıktı: Böyle şey tarihte görülmedi! - Fotoğraf: 8
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Sözleşmenin 2 yıllık olduğu bildiriliyor. Bu durumda alacağı para bugünkü kur karşılığı olarak 2 milyan 440 milyon liraya çıkıyor. Buna bir de menajerlik ücreti eklenecek. The Sun'daki haberde Salah'ın haftalık kazancının 363 bin sterlini aştığı ifade edilirken, Türkiye'deki vergi sistemi nedeniyle futbolcuların vergilerinin kulüpler tarafından karşılanmasının da yıldız oyuncunun gelirini önemli ölçüde artırdığı aktarıldı.

Salah'ın Trabzonspor'u neden tercih ettiği ortaya çıktı: Böyle şey tarihte görülmedi! - Fotoğraf: 9
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İngiliz gazetesine göre; bu rakamlarla Salah, dünyanın en yüksek maaş alan futbolcuları listesinde 32. sırada yer alıyor. Listenin zirvesinde ise Suudi Arabistan'da forma giyen Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema bulunuyor.

Salah'ın Trabzonspor'u neden tercih ettiği ortaya çıktı: Böyle şey tarihte görülmedi! - Fotoğraf: 10
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Trabzonspor Kulübü, 1 Haziran 2025 -28 Şubat 2026 dönemine ait mali tablolarını KAP’a açıklamış, net borcun 5 milyar 27 milyon TL olduğu belirtilmişti. Salah'ın maliyeti borcun neredeyse yarısı kadar olmasıyla dikkat çekiyor.

Trabzonspor Mohamed Salah Transfer İngiltere
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