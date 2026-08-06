Salah'ın Trabzonspor'u neden tercih ettiği ortaya çıktı: Böyle şey tarihte görülmedi!

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Sözleşmenin 2 yıllık olduğu bildiriliyor. Bu durumda alacağı para bugünkü kur karşılığı olarak 2 milyan 440 milyon liraya çıkıyor. Buna bir de menajerlik ücreti eklenecek. The Sun'daki haberde Salah'ın haftalık kazancının 363 bin sterlini aştığı ifade edilirken, Türkiye'deki vergi sistemi nedeniyle futbolcuların vergilerinin kulüpler tarafından karşılanmasının da yıldız oyuncunun gelirini önemli ölçüde artırdığı aktarıldı.