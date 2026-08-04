Vatandaşlık onurumuzu üç kuruşa satanlar bu kez yakayı ele verdiler!..

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilde, sahte ekspertizle yabancılara usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bakan, 72 şüphelinin yakalandığı operasyonda, haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemlerinin iptal edileceğini ve 2,5 milyar liralık usulsüzlüğün tespit edildiğini açıkladı.

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Böylece vatandaşlık onurumuzun sahte işlemlerle nasıl satıldığını, yıllar önce gözler önüne serdiğimiz haberimiz de doğrulanmış oldu!

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Evet, bundan 5 yıl önce “Koşun, 20 bin dolara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı satılıyor!” başlığıyla bir haber yayımlamıştım. Yetkililerin sahteciliklerin üzerine gitmelerini beklerken ben, saldırıların hedefi haline getirilmiştim.

Haberin ardından uygulamada kayda değer bir düzelme görülmeyince, bu kez “Vatandaşlık onurumuz nasıl satılıyor?” başlıklı ikinci bir yazıyla, uyarı görevimi yerine getirmiştim.

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İşte o yazılar:

“Uğur Ağabey merhaba,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) lisanslı bir gayrimenkul değerleme şirketi sahibiyim.

Size bu mektubu göndermemin sebebi, devletimizin 250.000 USD’ye gayrimenkul satın alınması karşılığında yabancılara vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almak için başvurulan hileler!..

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Ağabey,

Senin de bildiğin üzere 250.000 USD’ye bu ülkenin kimliğini satıyorlar. Ama sözde 250.000 USD’ye!..

Nasıl mı? Anlatayım:

Bizim gibi 143 gayrimenkul değerleme şirketi bulunuyor.

2021 Temmuz ayına kadar birçok değerleme firması, 20.000 USD’den tutun da 150.000 USD’lik yerlere, sanki 250.000 USD değerindeymiş gibi belge vererek vatandaşlık aldırıyordu!.. Tabii ki bunun için iyi de bir rüşvet gerekiyordu. Örnek verecek olursam; vatandaşlığı kurtarmayan gayrimenkuller için iki katı değer yazılacaksa 50.000 TL, yüzde 50-60 oranında yüksek yazılacaksa 30-40.000 TL, yüzde 200 fazla gösterilecekse, 70-80.000 TL rüşvet cebe indiriliyordu!..

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Bu rezaletin ayyuka çıkması üzerine Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB), Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve SPK, “dur” demek için düğmeye bastılar.

2021 Temmuz ayı itibarıyla Antalya pilot bölge seçildi ve yabancıya satılan taşınmazların ekspertizinin ortak bir havuzdan değerleme firmalarına dağıtılması için "Gayrimenkul Bilgi Merkezi- GABİM" adı altında bir sistem kuruldu. Bu sistemde herhangi bir ayrıcalık uygulanmadan 20 Eylül 2021 tarihi itibarıyla belirli bir algoritma kullanılarak her firmaya işler, ülke genelinde eşit biçimde dağıtılmaya ve denetlenmeye başladı.

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Ancak bu yeni uygulama bazılarını çok rahatsız etti. Emlakçılar ve müteahhitlerden oluşan bu lobiyle büyük baskı kuruldu ve 15 Kasım tarihi itibariyle yabancıya satış işlemlerinde emlakçılar, istedikleri değerleme firması ile çalışabilme imkanına kavuştular. Yani yetkilier, kendi koymuş oldukları 250.000 USD uygulamayı arkadan dolaşarak, “Biz bu kanunu koyduk ama siz buna uymak zorunda değilsiniz! Yeter ki ülkeye döviz girsin. Kafanıza göre değer takdir edin!” demiş oldular!..

SPK, TKGM ve TDUB ne kadar direndiyse de sistemin iptalini önleyemediler.

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Değerli Ağabey,

Bunu içim yanarak söylüyorum ama T.C. vatandaşlığı bu yolla yabancılara peşkeş çekiliyor! Ülkemiz gerçekten parsel parsel satılıyor!..

Normal şartlarda bir değerleme uzmanının lisans alabilmesi için 4 yıllık üniversiteyi bitirmesi ve değerleme sektöründe en az 3 yıl çalıştıktan sonra sınavları geçmesi gerekiyor. Ancak arkası sağlam bazı kişiler, marketten gıda alır gibi SPK’dan lisans alabiliyorlar! Ardından bir değerlendirme firmasına parayı bastırıp sahibi oluyorlar.

Böylece kamu bankaları ile kolayca anlaşıp, piyasadaki işlerin hepsini hortumluyorlar. Bu da yetmezmiş gibi, kamu bankasından kredi kullanacağı zaman banka tabii ki teminat istiyor. Ancak banka, 20.000.000 TL’lik bir teminat talep ediyorsa bu (arkası sağlam) kişiler, 3.000.000 TL’lik bir teminatla işi halledebiliyorlar!

Bunun için de yine korunan bir firma işin içine giriyor ve 3.000.000 TL’lik taşınmazın değerini 20.000.000 TL olarak gösteriyor! Bu yöntemle kamu bankalarının da içleri boşaltılıyor. Bankadakiler de avanta karşılığında buna göz yumuyorlar!..

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Biz (...) kamu bankası ile çalışıyoruz ama bunun uzun soluklu bir birliktelik olmayacağını gayet iyi biliyoruz. Çünkü bankadakiler, “Siz de güçlü birilerini bulup ortak alın, yoksa sizi listeden çıkarmak zorunda kalacağız” diyorlar.

Ağabey,

Büyük tezgahı sana özet bir şekilde anlatmaya çalıştım. İnanılmaz bir yolsuzluk dönüyor.

Bu konuları sana en ince ayrıntısına kadar teker teker firma ismi vererek anlatabilirim. Sormak istediğin her soruyu cevaplarım. Hatta bu soruları TV ekranlarında da korkmadan açık yüreklilikle cevaplarım. Belirttiğim konuların hepsi ispatlıdır.

Vallahi kimseden korkum yok. Tertemiz bir şirketim var. Hayatım boyunca dürüstlüğü ilke edinmiş birisiyim. Artık birilerinin bunlardan korkmadan “dur” demesi lazım. Benim en fazla şirketimi kapatıp, lisansımı iptal ederler! Etsinler! Ne iş olursa yaparım. Yeter ki adalet olsun. Yeter ki bu ülkeyi satmasınlar. Evet, artık yeter!..”

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Okuduğunuz haberi yazdığımda resmi ağızlarca yalanlandım, mahkemelere verilmekle tehdit edildim, linçler yedim.

Ancak bu saldırılara rağmen döviz sıkıntısı çekilen ülkeme naçiz bir katkı sağladım.

Yabancılara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi için gereken gayrimenkul alım tutarı 250 bin Amerikan dolarından 400 bin dolara çıkarıldı.

Peki sahtecilikler sona erdi mi?

Ne gezer!

Yapılan son operasyon ve Bakan Gürlek'in açıkladığı bilgiler, gözünü para hırsı bürümüş üç kâğıtçıların maalesef vatandaşık onurumuzu aynı yöntemlerle satmayı sürdürdüklerini gösteriyor