İşte Fenerbahçe'nin santrforu: Greenwood'u getiren Cihan Kamer tarihini vererek duyurdu

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Kamer, "Önümüzdeki hafta daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğiz. 15 güne daha ihtiyacımız var. Aramıza bir santrfor daha katılacak. Santrfor olmadan böyle bir netice almak gurur verici. Eğer yarın santrforlarımız da devreye girerse çok daha farklı sonuçlar elde edeceğiz. Forvet transferi play-off'a yetişecek. İyi oyuncular iki günde gelmiyor. Üzerinde çalışıp alternatifleri değerlendirmeniz gerekiyor" dedi.