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Halk TV Spor İşte Fenerbahçe'nin santrforu: Greenwood'u getiren Cihan Kamer tarihini vererek duyurdu

İşte Fenerbahçe'nin santrforu: Greenwood'u getiren Cihan Kamer tarihini vererek duyurdu

Fenerbahçe'nin Greenwood transferinde önemli rol oynayan yönetici Cihan Kamer, santrfor transferini de duyurdu ve tarihini verdi. İşte Fenerbahçe'nin santrforu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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İşte Fenerbahçe'nin santrforu: Greenwood'u getiren Cihan Kamer tarihini vererek duyurdu - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe, santrfor transferinde de sona yaklaştı. Greenwood transferinde önemli rol oynayan yönetici Cihan Kamer, tarihini vererek duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin santrforu: Greenwood'u getiren Cihan Kamer tarihini vererek duyurdu - Fotoğraf: 2
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Cihan Kamer, Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı 2-0 yendiği maçtan sonra santrfor transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Fenerbahçe'nin santrforu: Greenwood'u getiren Cihan Kamer tarihini vererek duyurdu - Fotoğraf: 3
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Kamer, "Önümüzdeki hafta daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğiz. 15 güne daha ihtiyacımız var. Aramıza bir santrfor daha katılacak. Santrfor olmadan böyle bir netice almak gurur verici. Eğer yarın santrforlarımız da devreye girerse çok daha farklı sonuçlar elde edeceğiz. Forvet transferi play-off'a yetişecek. İyi oyuncular iki günde gelmiyor. Üzerinde çalışıp alternatifleri değerlendirmeniz gerekiyor" dedi.

İşte Fenerbahçe'nin santrforu: Greenwood'u getiren Cihan Kamer tarihini vererek duyurdu - Fotoğraf: 4
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Cihan Kamer'in bu sözlerinden sonra gözler gelecek olan oyuncunun kim olduğuna çevrildi.

İşte Fenerbahçe'nin santrforu: Greenwood'u getiren Cihan Kamer tarihini vererek duyurdu - Fotoğraf: 5
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Fanatik'teki habere göre; bu isim Portekiz'in Benfica takımının santrforu Vangelis Pavlidis.

İşte Fenerbahçe'nin santrforu: Greenwood'u getiren Cihan Kamer tarihini vererek duyurdu - Fotoğraf: 6
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Sarı lacivertlilerin, 27 yaşındaki forvetle yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına vardığı, Benfica ile bonservis için pazarlıklara başlandığı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin santrforu: Greenwood'u getiren Cihan Kamer tarihini vererek duyurdu - Fotoğraf: 7
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Portekiz basınından Record'taki habere göre Portekiz kulübü sözleşmesinde 100 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Pavlidis için 70 milyon Euro talep etti. Fenerbahçe yönetiminin ise bonuslarla birlikte 50 milyon euro teklif etmeyi planladığı ileri sürüldü.

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