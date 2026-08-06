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Tüm dünya onları izliyor: Ankara kedileri 7/24 canlı yayında

Pursaklar Belediyesi bünyesindeki Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi'nde yaşayan safkan Ankara kedilerinin günlük yaşamı 8 kamerayla canlı yayınlanıyor. Yayın yalnızca bir haftada 27 ülkeden 736 bin 500'ü aşkın izleyiciye ulaştı.

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Tüm dünya onları izliyor: Ankara kedileri 7/24 canlı yayında - Fotoğraf: 1
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Pursaklar Belediyesi bünyesindeki Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi, safkan Ankara kedilerinin doğal yaşamını 8 farklı kamerayla günün her saati canlı yayınlıyor.

Tüm dünya onları izliyor: Ankara kedileri 7/24 canlı yayında - Fotoğraf: 2
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Yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerine kurulu merkez, avlu, yatakhane, dinlenme alanı ve yemekhane dahil 7 ayrı bölümden oluşuyor.

Tüm dünya onları izliyor: Ankara kedileri 7/24 canlı yayında - Fotoğraf: 3
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Avrupa'da "Angora" adıyla bilinen Ankara kedisi, dünyanın en eski uzun tüylü kedi ırklarından biri olarak kabul ediliyor.

Tüm dünya onları izliyor: Ankara kedileri 7/24 canlı yayında - Fotoğraf: 4
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Nesli tükenme tehlikesi altındaki Ankara kedisi, tüylerinin uzunluğu, ipeksi yapısı ve parlaklığıyla diğer ırklardan ayrılıyor.

Tüm dünya onları izliyor: Ankara kedileri 7/24 canlı yayında - Fotoğraf: 5
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Merkezde yaşayan kedilerin tamamı Dünya Kedi Federasyonu tarafından onaylı safkan bireylerden oluşuyor.

Tüm dünya onları izliyor: Ankara kedileri 7/24 canlı yayında - Fotoğraf: 6
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Kedilerin uyurkenki halleri, yemek yedikleri anlar ve avluda gezdikleri görüntüler "seyret.pursaklar.bel.tr" adresinden 7/24 dünyayla buluşuyor.

Tüm dünya onları izliyor: Ankara kedileri 7/24 canlı yayında - Fotoğraf: 7
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Canlı yayın yalnızca bir haftada dünya genelinde 736 bin 500'ü aşkın kişi tarafından izlendi.

Tüm dünya onları izliyor: Ankara kedileri 7/24 canlı yayında - Fotoğraf: 8
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Yayını Türkiye'nin tüm illerinin yanı sıra 27 farklı ülkeden izleyiciler takip ediyor.

Tüm dünya onları izliyor: Ankara kedileri 7/24 canlı yayında - Fotoğraf: 9
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Canlı yayın fikri, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında yabancı heyetlere Ankara kedisinin tanıtılmasının ardından doğdu.

Tüm dünya onları izliyor: Ankara kedileri 7/24 canlı yayında - Fotoğraf: 10
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Onlardan gelen 'nasıl bir ortamda yaşıyorlar' talepleri üzerine, biz de zaten kafeslerinde doğal hayatlarını yaşıyorlar bunu meraklılarına açalım istedik" dedi.

Tüm dünya onları izliyor: Ankara kedileri 7/24 canlı yayında - Fotoğraf: 11
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Çetin, "Kafeslerimizin içine kameralar yerleştirerek, bunu 7/24 insanların izlemesine sunduk" diye konuştu.

Tüm dünya onları izliyor: Ankara kedileri 7/24 canlı yayında - Fotoğraf: 12
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Çetin, "Ülkemizi, Ankara'mızı, böyle güzel bir faaliyetle tanıtmak da bizi inanılmaz memnun etti" ifadelerini kullandı.

Tüm dünya onları izliyor: Ankara kedileri 7/24 canlı yayında - Fotoğraf: 13
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Merkezde safkan ırkın devamlılığını sağlamak amacıyla özel bakım ve kontrollü üreme programları yürütülüyor.

Tüm dünya onları izliyor: Ankara kedileri 7/24 canlı yayında - Fotoğraf: 14
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Ankara kedisi, Türkiye'nin iki endemik kedi ırkından biri. Türkiye'nin en önemli diğer endemik ırkı ise yüzyıllardır Van Gölü havzasında yaşayan Van kedisidir.

Tüm dünya onları izliyor: Ankara kedileri 7/24 canlı yayında - Fotoğraf: 15
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Van kedisi de tıpkı Ankara kedisi gibi nesli tehlike altındaki türler arasında yer alıyor ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki araştırma merkezinde koruma altında tutuluyor.

Tüm dünya onları izliyor: Ankara kedileri 7/24 canlı yayında - Fotoğraf: 16
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Van kedisi suya olan tutkusu ve farklı renklerdeki gözleriyle tanınırken, Ankara kedisi ipeksi uzun tüyleri ve zarif duruşuyla öne çıkıyor.

Tüm dünya onları izliyor: Ankara kedileri 7/24 canlı yayında - Fotoğraf: 17
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Pursaklar Belediyesi'nin "Kedi Evi" olarak adlandırdığı merkez, hem Ankara kedisinin neslini korumayı hem de türe yönelik uluslararası farkındalığı artırmayı hedefliyor.

(AA)

Ankara Kedi Hayvan
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