Tüm dünya onları izliyor: Ankara kedileri 7/24 canlı yayında
Pursaklar Belediyesi bünyesindeki Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi'nde yaşayan safkan Ankara kedilerinin günlük yaşamı 8 kamerayla canlı yayınlanıyor. Yayın yalnızca bir haftada 27 ülkeden 736 bin 500'ü aşkın izleyiciye ulaştı.
Pursaklar Belediyesi bünyesindeki Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi, safkan Ankara kedilerinin doğal yaşamını 8 farklı kamerayla günün her saati canlı yayınlıyor.
Yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerine kurulu merkez, avlu, yatakhane, dinlenme alanı ve yemekhane dahil 7 ayrı bölümden oluşuyor.
Avrupa'da "Angora" adıyla bilinen Ankara kedisi, dünyanın en eski uzun tüylü kedi ırklarından biri olarak kabul ediliyor.
Nesli tükenme tehlikesi altındaki Ankara kedisi, tüylerinin uzunluğu, ipeksi yapısı ve parlaklığıyla diğer ırklardan ayrılıyor.
Merkezde yaşayan kedilerin tamamı Dünya Kedi Federasyonu tarafından onaylı safkan bireylerden oluşuyor.
Kedilerin uyurkenki halleri, yemek yedikleri anlar ve avluda gezdikleri görüntüler "seyret.pursaklar.bel.tr" adresinden 7/24 dünyayla buluşuyor.
Canlı yayın yalnızca bir haftada dünya genelinde 736 bin 500'ü aşkın kişi tarafından izlendi.
Yayını Türkiye'nin tüm illerinin yanı sıra 27 farklı ülkeden izleyiciler takip ediyor.
Canlı yayın fikri, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında yabancı heyetlere Ankara kedisinin tanıtılmasının ardından doğdu.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Onlardan gelen 'nasıl bir ortamda yaşıyorlar' talepleri üzerine, biz de zaten kafeslerinde doğal hayatlarını yaşıyorlar bunu meraklılarına açalım istedik" dedi.
Çetin, "Kafeslerimizin içine kameralar yerleştirerek, bunu 7/24 insanların izlemesine sunduk" diye konuştu.
Çetin, "Ülkemizi, Ankara'mızı, böyle güzel bir faaliyetle tanıtmak da bizi inanılmaz memnun etti" ifadelerini kullandı.
Merkezde safkan ırkın devamlılığını sağlamak amacıyla özel bakım ve kontrollü üreme programları yürütülüyor.
Ankara kedisi, Türkiye'nin iki endemik kedi ırkından biri. Türkiye'nin en önemli diğer endemik ırkı ise yüzyıllardır Van Gölü havzasında yaşayan Van kedisidir.
Van kedisi de tıpkı Ankara kedisi gibi nesli tehlike altındaki türler arasında yer alıyor ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki araştırma merkezinde koruma altında tutuluyor.
Van kedisi suya olan tutkusu ve farklı renklerdeki gözleriyle tanınırken, Ankara kedisi ipeksi uzun tüyleri ve zarif duruşuyla öne çıkıyor.
Pursaklar Belediyesi'nin "Kedi Evi" olarak adlandırdığı merkez, hem Ankara kedisinin neslini korumayı hem de türe yönelik uluslararası farkındalığı artırmayı hedefliyor.
(AA)