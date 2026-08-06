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Halk TV Spor Ne yazık ki kılpayı kaybettik: Milli takımın hiç şansı kalmadı

Ne yazık ki kılpayı kaybettik: Milli takımın hiç şansı kalmadı

Milli takımın Avrupa Şampiyonası'nda madalya şansı kalmadı. Maalesef kılpayı kaybettik.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Ne yazık ki kılpayı kaybettik: Milli takımın hiç şansı kalmadı - Fotoğraf: 1
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Genç kızlarımız Avrupa Şampiyonası'na mükemmel başlamıştı. İsveç'te düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımımız, ilk maçında karşılaştığı Karadağ'ı 71-55 mağlup etmişti.

Ne yazık ki kılpayı kaybettik: Milli takımın hiç şansı kalmadı - Fotoğraf: 2
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Ancak daha sonra işler beklediğimiz gibi geçmedi. Millilerimiz üst üste mağlubiyetler aldı.

Ne yazık ki kılpayı kaybettik: Milli takımın hiç şansı kalmadı - Fotoğraf: 3
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İkinci maçımızda rakibimkiz İspanya oldu. İlk maçtaki oyunu aradık ve rakibimize 62-30 gibi farklı bir skorla mağlup olduk.

Ne yazık ki kılpayı kaybettik: Milli takımın hiç şansı kalmadı - Fotoğraf: 4
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Grupta son rakibimiz ise Slovenya'ydı. İspanya maçına oranla daha iyi oynasak da direnemedik. Bu kez de 62-53 yenildik.

Ne yazık ki kılpayı kaybettik: Milli takımın hiç şansı kalmadı - Fotoğraf: 5
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Son 16 turunda ise Sırbistan ile karşı karşıya geldik. Madalya şansımızın sürmesi için kazanmamız gerekiyordu.

Ne yazık ki kılpayı kaybettik: Milli takımın hiç şansı kalmadı - Fotoğraf: 6
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Ne yazık ki bu kez de kılpayı kaybettik. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-18 önde kapatan Sırbistan, soyunma odasına da 41-33 üstün gitti.

Ne yazık ki kılpayı kaybettik: Milli takımın hiç şansı kalmadı - Fotoğraf: 7
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Üçüncü periyot sonunda 8 sayılık farkı (58-50) koruyan Sırbistan, mücadeleyi 70-67 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Ne yazık ki kılpayı kaybettik: Milli takımın hiç şansı kalmadı - Fotoğraf: 8
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Çeyrek final şansını yitiren ve madalya şansı kalmayan Türkiye, 9-16 klasman maçları oynayacak.

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