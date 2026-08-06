Ne yazık ki kılpayı kaybettik: Milli takımın hiç şansı kalmadı
Milli takımın Avrupa Şampiyonası'nda madalya şansı kalmadı. Maalesef kılpayı kaybettik.
Genç kızlarımız Avrupa Şampiyonası'na mükemmel başlamıştı. İsveç'te düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımımız, ilk maçında karşılaştığı Karadağ'ı 71-55 mağlup etmişti.
Ancak daha sonra işler beklediğimiz gibi geçmedi. Millilerimiz üst üste mağlubiyetler aldı.
İkinci maçımızda rakibimkiz İspanya oldu. İlk maçtaki oyunu aradık ve rakibimize 62-30 gibi farklı bir skorla mağlup olduk.
Grupta son rakibimiz ise Slovenya'ydı. İspanya maçına oranla daha iyi oynasak da direnemedik. Bu kez de 62-53 yenildik.
Son 16 turunda ise Sırbistan ile karşı karşıya geldik. Madalya şansımızın sürmesi için kazanmamız gerekiyordu.
Ne yazık ki bu kez de kılpayı kaybettik. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-18 önde kapatan Sırbistan, soyunma odasına da 41-33 üstün gitti.
Üçüncü periyot sonunda 8 sayılık farkı (58-50) koruyan Sırbistan, mücadeleyi 70-67 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek final şansını yitiren ve madalya şansı kalmayan Türkiye, 9-16 klasman maçları oynayacak.