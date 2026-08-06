Baraj yıkıldı altın coştu! Borcu olanı üzecek, birikimi olanı havaya uçuracak tahmin geldi

Küresel piyasalarda altın, perşembe günü art arda dördüncü işlem gününde de yukarı yönlü bir grafik çizerek son yedi haftanın zirvesine yerleşti. ABD dolarındaki ivme kaybı, tahvil faizlerindeki düşüş eğilimi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılabileceğine dair güçlenen beklentiler altın fiyatlarını yukarı taşıyan ana unsurlar oldu.

Bu faktörlerin yansımasıyla spot altın yüzde 1 oranında değer artışı yaşayarak ons başına 4.285,84 dolar seviyesine ulaştı. Böylelikle kıymetli maden, 18 Haziran tarihinden bu yana kaydedilen en yüksek değere erişti. Spot altın, çarşamba günü de şubat ayından bu yana en sert günlük yükseliş performansını sergilemişti. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,9 oranında yükselerek 4.345,80 dolar seviyesine tırmandı.

ALTINDA 5 BİN DOLAR SENARYOSU: KRİTİK SEVİYE UYARISI

Bloomberg HT'de yer alan bilgilere göre, IG Piyasa Analisti Tony Sycamore altındaki bu tırmanışın temelinde Orta Doğu bölgesinde diplomatik bir çözüm ihtimalinin artmasının yattığını ifade etti. Sycamore, bölgedeki gerilimin azalacağına dair beklentilerin petrol fiyatlarını aşağı çektiğini, bunun da merkez bankalarının ek faiz artırımı gereksinimini düşürerek altın fiyatlarına destek verdiğini kaydetti.

Altının teknik durumuna da vurgu yapan Sycamore, fiyatların 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde kalıcı olması durumunda yükseliş eğiliminin daha da güçlenebileceğine dikkat çekti. Analist, söz konusu senaryonun gerçekleşmesi halinde ons altının 5.000 dolar seviyesine doğru ivme kazanmasının ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

REUTERS BİLDİRDİ: ABD VE İRAN SAVAŞI BİTİRECEK ANLAŞMAYA YAKIN

Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan üst düzey bir İranlı kaynak ve iki bölgesel yetkili, İran ile Umman arasında yürütülen diplomatik görüşmelerde hazırlanan taslak metnin, yaklaşık beş aydır süren ABD-İran savaşını sonlandırmayı amaçladığını aktardı.

Söz konusu taslak metne göre, Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne giren gemiler üzerinde kontrol yetkisi verilmesi öngörülüyor. Anlaşma ihtimalinin piyasalara iyimserlik yansıtması ve arz risklerine dair kaygıların hafiflemesiyle petrol fiyatları perşembe gününü düşüşle tamamladı.

Diğer yandan piyasalarda, Fed'in eylül ayında gerçekleştireceği toplantıda faiz artırımına gitme ihtimali geriledi. İki gün öncesine kadar yüzde 67 seviyesinde fiyatlanan faiz artırımı beklentisi, son işlemlerde yüzde 55 seviyesine inerek yatırımcıların daha temkinli bir pozisyon aldığına işaret etti.

TAHVİL FAİZLERİ VE DOLARDAKİ DÜŞÜŞ ALTINA YARADI

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirilerinde yaşanan düşüş ve dolar endeksindeki zayıf seyir, altın fiyatlarına ivme kazandıran diğer önemli etkenler oldu. Doların küresel çapta değer yitirmesi, dolar bazında fiyatlanan altını diğer para birimlerini ellerinde tutan yatırımcılar açısından daha düşük maliyetli bir konuma getirerek piyasadaki talebi canlandırdı.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE

Küresel piyasaların dikkati, cuma günü duyurulacak olan ABD temmuz ayı tarım dışı istihdam verisine odaklandı. İlgili verinin, Fed'in para politikası rotası ve piyasalardaki genel fiyatlamalar üzerinde belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.

Çarşamba günü yayımlanan ADP özel sektör istihdam raporu ise temmuz ayında işe alım süreçlerinin hız kestiğini göstererek, ABD iş gücü piyasasına dair yavaşlama sinyallerini destekledi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON TABLO

Kıymetli madenler piyasasındaki diğer varlıklarda da yukarı yönlü hareketler izlendi. Spot gümüş yüzde 0,1 oranında artış kaydederek ons başına 62,16 dolara, platin ise yüzde 1,7 oranındaki yükselişle 1.764,10 dolara çıkarak haziran ayından bu yana en yüksek değerine ulaştı. Paladyum ise yüzde 1,1'lik artışla 1.377,83 dolar seviyesine tırmanarak aralıksız olarak üçüncü işlem gününü de kazançla kapattı.