Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun yaptığı teklifi ilk kez açıkladı! AKP ile butlan iş birliğini duyurdu

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu tarafından kendisine yapılan teklifi ilk kez açıkladı. Fatih Altaylı'nın programına katılan Özel, CHP'den ayrılmadan önce Kılıçdaroğlu'nun bir aracı ile kendisine yolladığı teklifte vekil olup Meclis Başkanı olmayı, kendisinin de bu adımdan sonra Genel Başkan olmasına yakın olduğunu anlattı.

"Bir aracı arkadaş geldi, diyor ki 'Kemay Bey şu teklife yakın. Sen burada dur, o genel başkan olsun. Günü gelince seçimlerde Kemal Bey milletvekili olup Meclis Başkanı olsun.' O meclis başkanı olduktan sonra seçimlerden sonra ben de genel başkan olacağım. Biz bu ülkenin cumhurbaşkanının kim olduğunu, adayımızı belirlemeli, arkasında hep birlikte durmalı ve bu iktidarı değiştirmeliyiz. Bunun dışında hesap yapan, bu memleketin iyiliğini düşünmüyordur. Zaten bunları duydukça anladım ki orada geçirdiğimiz her gün memleketin geleceğinden çalıyoruz, yola çıkmamız lazım, çıktık."

BUTLANLA AKP'NİN YAPTIĞI İLK İŞ BİRLİĞİNİ DUYURDU

Özgür Özel, butlanın yönettiği CHP ile AKP arasındaki ilk iş birliğini duyurdu. Fatih Altaylı'nın programına katılan Özel, YENİ Parti'nin YSK'da temsilci bulundurmasına AKP ile CHP'nin karşı çıktığını duyurdu.

MHP VE DEM PARTİ DESTEKLEDİ

Özel'in açıklamasına göre YENİ Parti'nin YSK'da temsilci bulundurmasına CHP'nin aksine MHP ve DEM Parti destek verdi.

"YSK'da en yüksek oy alan 4 parti gözlemci bulundurabildiği gibi, Meclis'te grubu bulunan partiler de bulundurabiliyor. Biz grup kurarak bu hakkı elde ettik. CHP'nin çok liyakatli ve 15 yıldır görev yapmış, Hadimi Beyi hemen azletmişlerdi. Biz kendisini yeniden görevlendirdik oraya. Gittiğinde AK Parti karşı çıkıyor. AK Parti'nin karşı çıkmasına karşı, bizim orada görevli bulundurabileceğimizi DEM Parti, MHP savunuyor, bütün partiler savunuyor. AK Parti ile CHP karşı çıkıyor. Muhalefetin bir temsilci getirmesine DEM ve MHP birlikte destek verirken, AK Parti ile CHP neden karşı çıkıyor?"