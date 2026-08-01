Hindistan’dan gelip İstanbul’un kabusu oldular! İstilacı tür yuvaları işgal edip kedi maması yiyor

11 19

Tür yalnızca geniş besin yelpazesiyle değil, diğer kuşlarla girdiği agresif rekabet nedeniyle de ciddi risk oluşturuyor. Dr. Bacak bu durumu şöyle anlatıyor: "Çiğdeci, adaptasyon yeteneği ve besin yelpazesinin geniş olması nedeniyle çok rahat hayatta kalıyor. Diğer taraftan biraz kavgacılar, biraz zeki olmaları nedeniyle de başka kuşların yuvasını kapabiliyor. Onların besinlerini ellerinden alabiliyor."