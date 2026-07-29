Kars'ın dondurucu soğuğunda öyle bir şey yetiştirdiler ki, tam 120 bin ton toplanacak!

Kars'ın Kağızman ilçesinde Aras Vadisi'nin oluşturduğu mikroklima, sert kara iklimine rağmen sofralık kayısı üretimini mümkün kılıyor. Yaklaşık 1 milyon ağaçtan bu yıl 120 bin tonluk rekolte bekleniyor.

Kağızman ilçesinde coğrafi işaretli kayısının hasat dönemi başladı. Bu yıl yağışların etkisiyle bereketli geçen sezonda mevsimlik işçiler bahçelerde yoğun mesai harcıyor. Dalından toplanan kayısılar yurt içinde birçok ile ulaşırken bir kısmı da ihraç ediliyor.

SERT İKLİMDE MİKROKLİMA MUCİZESİ

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Kağızman'ın normalde sert kara iklimine sahip olduğunu ancak Aras havzasının yarattığı mikroklimanın bölgeyi meyvecilik açısından önemli bir merkeze dönüştürdüğünü belirtti. Aydın, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının kayısının lezzetine doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

Aydın, üretim rakamlarını şöyle aktardı:

"Kağızman ilçemizde yaklaşık 1 milyon civarında kayısı ağacımız mevcut. Bu 1 milyon kayısı ağacından yaklaşık 120 bin tonluk bir rekolte tahmininde bulunmuştuk. Yetiştirme süreci içerisinde teknik ekiplerimiz çiftçilerimizle birlikte oldu. Onlara yönlendirmelerde, teknik destekte bulundular. Bugün de çiftçimiz için hasat zamanı geldi ve bugün burada kayısı hasadını yapıyoruz."

AROMASI VE RAF ÖMRÜYLE FARK YARATIYOR

Aydın, Kağızman kayısısının şekeri, aroması ve su oranıyla diğer bölgelerin kayısılarından ayrıştığını ifade etti.

"Kağızman kayısısı şekeri, aroması ve su oranıyla diğer bölgelerin kayısı türünden ayrışıyor. Kendine has bir aroması ve tadı var. Daha çok sofralık tüketilen, lezzeti itibarıyla vatandaşlarımızın yurt içinde yoğun bir şekilde talep ettiği, ülkemizin hemen hemen her bölgesine ulaşan bir kayısı çeşidi."

SOĞUK HAVA DEPOSU PROJESİ YOLDA

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bahçeleri sürekli denetlediğini ve üreticilere teknik destek sağladığını anlattı. Günday, kayısının raf ömrünü uzatmak amacıyla başlatılan soğuk hava deposu projesinin faaliyete geçmesiyle üreticilerin rahat edeceğini söyledi.

Yaklaşık 50 dönümde hasat yapan üretici Ekrem Cücü ise yayla havasının Kağızman kayısısına belirgin bir üstünlük kazandırdığını belirterek, "Havasından dolayı kayısımızın aroması diğerlerine göre daha iyi, raf ömrü daha uzun, meyve suyu kullanımında da daha fazla ilgi görüyor" dedi.

(AA)