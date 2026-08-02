'Burada meyve yetişmez' dediler: Şimdi kayısıdan eriğe her şey var
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çorak arazide kurulan meyve bahçesi, ürün vermeye başladı. 'Burada meyvecilik, sebzecilik gelişmez' denilen yerde, kayısıdan eriğe, elmadan armuda kadar birçok meyve yetişti.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, çorak bir arazide oluşturulan ve çok sayıda ağaç barındıran bahçede meyve hasadı gerçekleştirildi.
İlçeye bağlı Örtülü köyünde, Ağrı Dağı’nın eteklerinde Abdulkadir Ardin’in kurduğu bahçede erik, kayısı, elma ve armut başta olmak üzere çeşitli meyveler yetiştiriliyor.
Meyve hasadına katılan Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, bahçeyi ziyaret ederek Ardin’den burayla ilgili bilgiler aldı.
Kaymakam Ayvat ile yanındakiler ardından kayısı ve erik hasadı yaptı. Ayvat, ilçede bir süre önce göreve başladığını ve bölgede meyve yetiştiriciliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.
Bahçede çok sayıda meyve çeşidinin olduğunu belirten Ayvat, "Erik ve kayısı hasadı yaptık. Çeşitli meyve ağaçlarını gördük. Abdulkadir Bey çocukluk hayalini gerçekleştirmiş. 2015 yılında işi gücü bırakmış Ağrı Dağı'nın eteklerinde hayali olan bu meyve bahçesi potansiyelini fiiliyata dökmüş. Erik ağacı, üzüm bağları, şeftali, kayısı, ceviz gibi türlü türlü meyve fidanları ve ağaçlarının olduğunu gördük." diye konuştu.
Ayvat, bölgenin karasal iklim özelliklerine sahip olduğunu, kışların sert geçtiğini ve bu zorlu mevsim şartlarına karşın meyve üretiminin önemli bir başarı teşkil ettiğini dile getirdi. Ardin’in örnek bir çiftçilik faaliyeti yürüttüğünü vurgulayan Ayvat, şu ifadeleri kullandı:
"Kışın kar örtüsü olmasından dolayı yaklaşık 6 ay boyunca soğuğu meşhur olmasına rağmen 'burada meyvecilik, sebzecilik gelişmez' algısını kırmış. İlçe Tarım Müdürlüğünün politikaları olsa dahi içeriden bir çiftçinin vatandaşlarımıza bu denli bir örnek faaliyeti hayata geçiriyor olması bizler için çok sevindirici. Abdulkadir Bey bu noktada birçok çiftçiye, Doğubayazıt'taki birçok vatandaşımıza bir örnek teşkil ediyor."
İlçede görev yapacağı süre boyunca tarım ve turizm başta olmak üzere birçok alanda çalışma yapacaklarını dile getiren Ayvat, "Yeşilliği, fidan dikimi ve meyve sebzeciliğini artırma noktasındaki politikalarımızı geliştireceğiz ve Abdulkadir Bey gibi insanların sayısını burada arttırmaya çalışacağız." dedi.
Ayvat, Ağrı Dağı’nın oldukça yüksek bir turizm potansiyeli barındırdığını belirterek, dağa tırmanış gerçekleştirenlerin ve İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret eden misafirlerin bu bahçeyi de görmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
Abdulkadir Ardin ise bahçede çeşitli meyve ağaçlarının yanında havuz, restoran, dinlenme alanları, konaklama imkanlarıyla vatandaşları ağırladıklarını dile getirdi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasada katıldı. (AA)