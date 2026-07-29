Halk TV Türkiye Amazonlar'ın sığınağıydı: 3 bin 500 yıllık cennet koyu gören bir daha geri dönmek istemiyor

Amazonlar'ın sığınağıydı: 3 bin 500 yıllık cennet koyu gören bir daha geri dönmek istemiyor Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Gideros Koyu, birinci derece doğal sit alanı statüsüyle korunan eşsiz manzarası ve 3 bin 500 yıllık tarihiyle Karadeniz'in en dikkat çekici koylarından biri olmayı sürdürüyor.

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