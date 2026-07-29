Amazonlar'ın sığınağıydı: 3 bin 500 yıllık cennet koyu gören bir daha geri dönmek istemiyor
Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Gideros Koyu, birinci derece doğal sit alanı statüsüyle korunan eşsiz manzarası ve 3 bin 500 yıllık tarihiyle Karadeniz'in en dikkat çekici koylarından biri olmayı sürdürüyor.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, ilçe merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta yer alan Gideros Koyu yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
Koy, birinci derece doğal ve ikinci derece tarihi sit alanı statüsüyle koruma altında bulunuyor.
Tarihi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine uzanan koyun, antik çağ coğrafyacısı Strabon'un eserlerinde Amazonlar ile ilişkilendirildiği belirtiliyor.
Doğal liman özelliği taşıyan koy geçmişte Amazonlar, Cenevizliler, korsanlar ve kaçakçılar tarafından sığınak olarak kullanıldı.
Korunaklı yapısıyla dikkat çeken koyun Milli Mücadele döneminde cephane saklama noktası olarak değerlendirildiği biliniyor.
Kestane, meşe, kayın, şimşir ve çam ağaçlarıyla çevrili koy, sakin denizi ve korunaklı yapısıyla özellikle yaz aylarında deniz tutkunlarının uğrak noktası oluyor.
Koyun çevresinde konuklara hizmet veren pansiyonlar ile taze balık sunan lokantalar bulunuyor.
Koyu gezmek için İstanbul'dan gelen Musa Ekşi, Sinop'tan başlayıp Ayancık, Türkeli ve Abana güzergahını takip ederek Cide'ye ulaştığını anlattı.
Gideros'un Sinop'taki Hamsilos Koyu'nu anımsattığını belirten Ekşi, "Buraya gelen bir daha geliyor, herkese tavsiye ediyorum, burası Karadeniz'in incilerinden biri" dedi.
Ekşi, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin keşfedilmesi gerektiğini vurgulayarak "Ülkemizi tanıyalım, gezmek ve yeni yerler görmek çok güzel" diye konuştu.
(AA)