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Halk TV Türkiye Amazonlar'ın sığınağıydı: 3 bin 500 yıllık cennet koyu gören bir daha geri dönmek istemiyor

Amazonlar'ın sığınağıydı: 3 bin 500 yıllık cennet koyu gören bir daha geri dönmek istemiyor

Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Gideros Koyu, birinci derece doğal sit alanı statüsüyle korunan eşsiz manzarası ve 3 bin 500 yıllık tarihiyle Karadeniz'in en dikkat çekici koylarından biri olmayı sürdürüyor.

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Amazonlar'ın sığınağıydı: 3 bin 500 yıllık cennet koyu gören bir daha geri dönmek istemiyor - Fotoğraf: 1
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde, ilçe merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta yer alan Gideros Koyu yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Amazonlar'ın sığınağıydı: 3 bin 500 yıllık cennet koyu gören bir daha geri dönmek istemiyor - Fotoğraf: 2
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Koy, birinci derece doğal ve ikinci derece tarihi sit alanı statüsüyle koruma altında bulunuyor.

Amazonlar'ın sığınağıydı: 3 bin 500 yıllık cennet koyu gören bir daha geri dönmek istemiyor - Fotoğraf: 3
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Tarihi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine uzanan koyun, antik çağ coğrafyacısı Strabon'un eserlerinde Amazonlar ile ilişkilendirildiği belirtiliyor.

Amazonlar'ın sığınağıydı: 3 bin 500 yıllık cennet koyu gören bir daha geri dönmek istemiyor - Fotoğraf: 4
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Doğal liman özelliği taşıyan koy geçmişte Amazonlar, Cenevizliler, korsanlar ve kaçakçılar tarafından sığınak olarak kullanıldı.

Amazonlar'ın sığınağıydı: 3 bin 500 yıllık cennet koyu gören bir daha geri dönmek istemiyor - Fotoğraf: 5
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Korunaklı yapısıyla dikkat çeken koyun Milli Mücadele döneminde cephane saklama noktası olarak değerlendirildiği biliniyor.

Amazonlar'ın sığınağıydı: 3 bin 500 yıllık cennet koyu gören bir daha geri dönmek istemiyor - Fotoğraf: 6
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Kestane, meşe, kayın, şimşir ve çam ağaçlarıyla çevrili koy, sakin denizi ve korunaklı yapısıyla özellikle yaz aylarında deniz tutkunlarının uğrak noktası oluyor.

Amazonlar'ın sığınağıydı: 3 bin 500 yıllık cennet koyu gören bir daha geri dönmek istemiyor - Fotoğraf: 7
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Koyun çevresinde konuklara hizmet veren pansiyonlar ile taze balık sunan lokantalar bulunuyor.

Amazonlar'ın sığınağıydı: 3 bin 500 yıllık cennet koyu gören bir daha geri dönmek istemiyor - Fotoğraf: 8
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Koyu gezmek için İstanbul'dan gelen Musa Ekşi, Sinop'tan başlayıp Ayancık, Türkeli ve Abana güzergahını takip ederek Cide'ye ulaştığını anlattı.

Amazonlar'ın sığınağıydı: 3 bin 500 yıllık cennet koyu gören bir daha geri dönmek istemiyor - Fotoğraf: 9
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Gideros'un Sinop'taki Hamsilos Koyu'nu anımsattığını belirten Ekşi, "Buraya gelen bir daha geliyor, herkese tavsiye ediyorum, burası Karadeniz'in incilerinden biri" dedi.

Amazonlar'ın sığınağıydı: 3 bin 500 yıllık cennet koyu gören bir daha geri dönmek istemiyor - Fotoğraf: 10
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Ekşi, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin keşfedilmesi gerektiğini vurgulayarak "Ülkemizi tanıyalım, gezmek ve yeni yerler görmek çok güzel" diye konuştu.

(AA)

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