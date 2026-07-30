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Halk TV Türkiye 20 bin kilometre boyunca kanat çırpacaklar: Küçük yavrular dev yolculuğa hazırlanıyor

20 bin kilometre boyunca kanat çırpacaklar: Küçük yavrular dev yolculuğa hazırlanıyor

Edirne'deki yuvalarında büyüyen leylek yavruları, Afrika'ya uzanan binlerce kilometrelik göç yolculuğu öncesinde kanat egzersizlerine başladı.

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20 bin kilometre boyunca kanat çırpacaklar: Küçük yavrular dev yolculuğa hazırlanıyor - Fotoğraf: 1
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Edirne'deki yuvalarda büyüyen leylek yavruları, binlerce kilometrelik göç yolculuğu öncesinde her gün yoğun kanat egzersizleri yaparak kaslarını güçlendiriyor.

20 bin kilometre boyunca kanat çırpacaklar: Küçük yavrular dev yolculuğa hazırlanıyor - Fotoğraf: 2
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Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Özmen Yeltekin, yavruların yuvada yaklaşık 60-70 gün geçirdikten sonra uçabilecek olgunluğa erişmeye başladığını belirtiyor.

20 bin kilometre boyunca kanat çırpacaklar: Küçük yavrular dev yolculuğa hazırlanıyor - Fotoğraf: 3
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Yuvalarında sık sık kanat çırpan yavrular, bu egzersizlerle uçuş kaslarını ve tüy yapılarını uzun yolculuğa dayanacak düzeye getiriyor.

20 bin kilometre boyunca kanat çırpacaklar: Küçük yavrular dev yolculuğa hazırlanıyor - Fotoğraf: 4
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Yavrular yuvada kaldıkları süre boyunca anne ve babaları tarafından kurbağa, yılan, balık ve çeşitli kemirgenlerle besleniyor.

20 bin kilometre boyunca kanat çırpacaklar: Küçük yavrular dev yolculuğa hazırlanıyor - Fotoğraf: 5
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Trakya'da dünyaya gelen leylek yavrularının gidecekleri bölgeye göre tek yönde 8 ila 12 bin kilometre yol katedeceğini aktaran Yeltekin, gidiş-dönüş toplamının 20 bin kilometreyi bulduğunu vurguluyor.

20 bin kilometre boyunca kanat çırpacaklar: Küçük yavrular dev yolculuğa hazırlanıyor - Fotoğraf: 6
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Leylekler önce boğazları geçerek Anadolu'ya, ardından Orta Doğu üzerinden Afrika'ya uzanan göç rotasını izleyecek.

20 bin kilometre boyunca kanat çırpacaklar: Küçük yavrular dev yolculuğa hazırlanıyor - Fotoğraf: 7
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Beyaz leylekler açık deniz üzerinde süzülme kapasiteleri sınırlı olduğu için İstanbul ve Çanakkale boğazları gibi dar kara geçişlerini tercih ediyor.

20 bin kilometre boyunca kanat çırpacaklar: Küçük yavrular dev yolculuğa hazırlanıyor - Fotoğraf: 8
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. Göçte termal hava akımlarından yararlanan leylekler süzülerek yükseliyor ve enerji harcamadan kilometrelerce mesafe katediyor.

20 bin kilometre boyunca kanat çırpacaklar: Küçük yavrular dev yolculuğa hazırlanıyor - Fotoğraf: 9
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Yeltekin bu yılın yavru sayısı bakımından oldukça bereketli geçtiğini, yuvalarda sıklıkla 4-5 yavru gözlemlediklerini bildiriyor.

20 bin kilometre boyunca kanat çırpacaklar: Küçük yavrular dev yolculuğa hazırlanıyor - Fotoğraf: 10
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Kaliteli konaklama ve beslenme alanlarının varlığı, sağlıklı leylek popülasyonlarının devamıyla doğrudan ilişkili bulunuyor.

20 bin kilometre boyunca kanat çırpacaklar: Küçük yavrular dev yolculuğa hazırlanıyor - Fotoğraf: 11
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Leyleklerin ağustosun ikinci haftası itibarıyla göçe başlayacağını kaydeden Yeltekin, yavruların o tarihe kadar uçuşa tam hazır olacağını belirtiyor.

20 bin kilometre boyunca kanat çırpacaklar: Küçük yavrular dev yolculuğa hazırlanıyor - Fotoğraf: 12
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Genç leylekler genellikle yetişkinlerden birkaç hafta önce göç yoluna çıkıyor ve bu ilk yolculuklarını içgüdüsel olarak tamamlıyor.

20 bin kilometre boyunca kanat çırpacaklar: Küçük yavrular dev yolculuğa hazırlanıyor - Fotoğraf: 13
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Beyaz leylek (Ciconia ciconia) Avrupa'dan Afrika'ya göç eden en büyük kuş türlerinden biri olup kanat açıklığı 2 metreyi aşabiliyor.

20 bin kilometre boyunca kanat çırpacaklar: Küçük yavrular dev yolculuğa hazırlanıyor - Fotoğraf: 14
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Trakya bölgesi Türkiye'nin en yoğun leylek popülasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor ve Edirne bu popülasyonun merkez noktalarından birini oluşturuyor.

20 bin kilometre boyunca kanat çırpacaklar: Küçük yavrular dev yolculuğa hazırlanıyor - Fotoğraf: 15
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Leylekler her yıl aynı yuvaya dönerek yuvalarını onarıp yavrulamaya ve yaşamaya devam ediyor. Bazı yuvalar onlarca yıl boyunca kullanılarak yüzlerce kiloya ulaşabiliyor.

20 bin kilometre boyunca kanat çırpacaklar: Küçük yavrular dev yolculuğa hazırlanıyor - Fotoğraf: 16
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Sulak alanların kuruması ve tarım ilaçlarının yaygınlaşması, leyleklerin beslenme alanlarını daraltarak popülasyonu tehdit eden başlıca etkenler arasında yer alıyor.

20 bin kilometre boyunca kanat çırpacaklar: Küçük yavrular dev yolculuğa hazırlanıyor - Fotoğraf: 17
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Göç sırasında en büyük tehlikelerden biri enerji nakil hatları olup her yıl çok sayıda leylek elektrik çarpması ve hat çarpışması sonucu yaşamını yitiriyor.

20 bin kilometre boyunca kanat çırpacaklar: Küçük yavrular dev yolculuğa hazırlanıyor - Fotoğraf: 18
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Yeltekin, leyleklerin beslendiği ve konakladığı alanların niteliğinin popülasyonun geleceği açısından büyük önem taşıdığının altını çiziyor.

20 bin kilometre boyunca kanat çırpacaklar: Küçük yavrular dev yolculuğa hazırlanıyor - Fotoğraf: 19
19 20

Afrika'da kışı geçiren leylekler mart-nisan aylarında Trakya'ya geri dönüyor ve üreme döngüsünü yeniden başlatıyor.

20 bin kilometre boyunca kanat çırpacaklar: Küçük yavrular dev yolculuğa hazırlanıyor - Fotoğraf: 20
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Edirne'deki yavrular birkaç hafta içinde ilk uçuşlarını gerçekleştirecek ve ardından binlerce kilometrelik göç yolculuğuna çıkacak.

(AA)

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