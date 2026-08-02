Tokat’ta 6 bin 500 tonluk hasat başladı: Meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor

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Köylerinin vişne üretimi için uygun olduğunu ifade eden Menevşe, "Vişne pek suya ihtiyaç duymuyor. Bunu herkes yapsa bugün arpadan, buğdaydan, pancardan güzel bana göre. Ben günlük 10 kişi çalıştırıyorum. Tokat'tan getirip götürüyorum. Vişne toplatmaya insan bulamıyoruz. Bu sene 2,5-3 ton arasında vişnemiz çıkacak." dedi.