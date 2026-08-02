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Halk TV Türkiye Tokat’ta 6 bin 500 tonluk hasat başladı: Meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor

Tokat’ta 6 bin 500 tonluk hasat başladı: Meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor

Tokat'ta vişne hasadı başladı. Bu yıl yaklaşık 6 bin 500 ton üretim beklenirken, bahçelerden toplanan vişnelerin önemli bir bölümü meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor.

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Tokat’ta 6 bin 500 tonluk hasat başladı: Meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor - Fotoğraf: 1
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Tokat’ta yetiştirilen vişnenin hasat dönemi sürüyor; çiftçiler bu süreçte yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Tokat’ta 6 bin 500 tonluk hasat başladı: Meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor - Fotoğraf: 2
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, Tokat’ta 2024 yılında toplam 6 bin 175 ton vişne hasadı gerçekleştirildi. Geçen yıl zirai dondan olumsuz etkilenen ürün için bu sezon ise 6 bin 500 tonluk bir üretim öngörülüyor.

Tokat’ta 6 bin 500 tonluk hasat başladı: Meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor - Fotoğraf: 3
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Tokat merkezine bağlı Ortaören köyünde ikamet eden Salih Menevşe, Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde çalışan bir ziraat mühendisinin tavsiyesi üzerine 25 yıl evvel vişne yetiştirmeye başladığını belirtti.

Tokat’ta 6 bin 500 tonluk hasat başladı: Meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor - Fotoğraf: 4
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Menevşe, şu anda bahçesinde 500’ün üzerinde vişne ağacı bulunduğunu ifade ederek, “25 yıl önce işe başladığımda 350 ila 400 vişne ağacım vardı. Bu işi yapmak isteyenlere tavsiye ederim.” şeklinde konuştu.

Tokat’ta 6 bin 500 tonluk hasat başladı: Meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor - Fotoğraf: 5
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Köylerinin vişne üretimi için uygun olduğunu ifade eden Menevşe, "Vişne pek suya ihtiyaç duymuyor. Bunu herkes yapsa bugün arpadan, buğdaydan, pancardan güzel bana göre. Ben günlük 10 kişi çalıştırıyorum. Tokat'tan getirip götürüyorum. Vişne toplatmaya insan bulamıyoruz. Bu sene 2,5-3 ton arasında vişnemiz çıkacak." dedi.

Tokat’ta 6 bin 500 tonluk hasat başladı: Meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor - Fotoğraf: 6
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Bu sezonki hasattan tatmin olduklarını belirten Menevşe, elde ettikleri vişnelerin büyük bölümünü meyve suyu fabrikalarına sevk ettiklerini de ifade etti.

Tokat Hasat
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