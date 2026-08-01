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10 ay boyunca bir kere bile yere konmadan uçuyor: Gökyüzünde uyuyor, havada besleniyor

Gökyüzünde tam 10 ay boyunca karaya ayak basmadan kalan ebabil kuşları, uyku ve beslenmeyi bile uçarken karşılıyor. Doğanın sınırlarını zorlayan bu tür, modern mimari ve eriyen böcek popülasyonu yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

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Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
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10 ay boyunca bir kere bile yere konmadan uçuyor: Gökyüzünde uyuyor, havada besleniyor - Fotoğraf: 1
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Hayvanlar dünyasının en uzun kesintisiz uçuş rekorunu elinde tutan ebabil kuşu, yılın 10 ayını karaya ayak basmadan gökyüzünde geçiriyor. Uyku, beslenme ve su ihtiyacını uçarken karşılayan bu olağanüstü kuş, modern mimari ve eriyen böcek popülasyonu nedeniyle büyük tehdit altında.

10 ay boyunca bir kere bile yere konmadan uçuyor: Gökyüzünde uyuyor, havada besleniyor - Fotoğraf: 2
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Hayatının neredeyse tamamını havada geçiren ebabil kuşu, doğanın sınırlarını zorlayan yaşam tarzıyla bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor.

10 ay boyunca bir kere bile yere konmadan uçuyor: Gökyüzünde uyuyor, havada besleniyor - Fotoğraf: 3
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Her yıl Ağustos ayında Avrupa'dan Sahra Altı Afrika'ya uzanan göç maratonuna başlayan bu canlılar, tam 10 ay boyunca hiç yere konmadan kesintisiz uçuyor.

10 ay boyunca bir kere bile yere konmadan uçuyor: Gökyüzünde uyuyor, havada besleniyor - Fotoğraf: 4
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Ebabil kuşları beslenme, su içme ve uyku gibi hayati tüm ihtiyaçlarını havada karşılıyor.

10 ay boyunca bir kere bile yere konmadan uçuyor: Gökyüzünde uyuyor, havada besleniyor - Fotoğraf: 5
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Yüzeyden 2 bin ile 3 bin metre yüksekliğe çıkan kuşlar, rüzgara karşı daireler çizerek süzülüyor.

10 ay boyunca bir kere bile yere konmadan uçuyor: Gökyüzünde uyuyor, havada besleniyor - Fotoğraf: 6
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Bilim insanlarına göre ebabil kuşları bu zorlu yolculuk sırasında beyinlerinin yarısını uyku moduna alıyor.

10 ay boyunca bir kere bile yere konmadan uçuyor: Gökyüzünde uyuyor, havada besleniyor - Fotoğraf: 7
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Puro biçimli gövdeleri ve tırpan benzeri kanat yapıları sayesinde minimum enerji harcayan canlılar, uçarken rutin olarak uyuyabilen tek tür sayılıyor.

10 ay boyunca bir kere bile yere konmadan uçuyor: Gökyüzünde uyuyor, havada besleniyor - Fotoğraf: 8
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Rüzgar tüneli araştırmaları, ebabil kuşunun esnek kanat tasarımının havacılık mühendisliğinin ötesinde bir performans sergilediğini gösteriyor.

10 ay boyunca bir kere bile yere konmadan uçuyor: Gökyüzünde uyuyor, havada besleniyor - Fotoğraf: 9
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Ebabil kuşlarının beslenme yöntemi de en az uçuşları kadar dikkat çekici.

10 ay boyunca bir kere bile yere konmadan uçuyor: Gökyüzünde uyuyor, havada besleniyor - Fotoğraf: 10
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Geniş ağız yapılarını açarak uçan ebabil kuşları, havada sürüklenen küçük böcekleri ve örümcekleri avlıyor.

10 ay boyunca bir kere bile yere konmadan uçuyor: Gökyüzünde uyuyor, havada besleniyor - Fotoğraf: 11
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Bilim insanları bu besin karışımını "hava planktonu" olarak adlandırıyor. Tek bir ebabil kuşu günde binlerce böcek tüketiyor.

10 ay boyunca bir kere bile yere konmadan uçuyor: Gökyüzünde uyuyor, havada besleniyor - Fotoğraf: 12
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Su ihtiyacını ise göl veya nehir yüzeylerini uçarken sıyırarak karşılıyor.

10 ay boyunca bir kere bile yere konmadan uçuyor: Gökyüzünde uyuyor, havada besleniyor - Fotoğraf: 13
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Kuşlar yılın sadece 2 ayı kuluçka ve üreme amacıyla karaya iniyor. Bacak yapıları son derece kısa olduğu için düz zeminde yürüyemeyen bu tür, yalnızca dikey yüzeylere ve uçurumlara tutunabiliyor.

10 ay boyunca bir kere bile yere konmadan uçuyor: Gökyüzünde uyuyor, havada besleniyor - Fotoğraf: 14
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Yuvadan ilk kez fırlayan yavrular da ebeveynleri gibi anında 10 aylık kesintisiz uçuş maratonuna adım atıyor.

10 ay boyunca bir kere bile yere konmadan uçuyor: Gökyüzünde uyuyor, havada besleniyor - Fotoğraf: 15
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Olağanüstü yeteneklerine rağmen ebabil kuşları 21. yüzyılda ciddi tehlikelerle karşı karşıya. Eski binaların restorasyonu sırasında duvar aralıklarının kapatılması yuvalama alanlarını yok ediyor.

10 ay boyunca bir kere bile yere konmadan uçuyor: Gökyüzünde uyuyor, havada besleniyor - Fotoğraf: 16
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Tarımda kullanılan pestisitler ise kuşların ana besin kaynağı olan böcek popülasyonunu hızla tüketiyor.

10 ay boyunca bir kere bile yere konmadan uçuyor: Gökyüzünde uyuyor, havada besleniyor - Fotoğraf: 17
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Uzmanlar, binalara özel yuva kutuları yerleştirilmesi ve böcek biyoçeşitliliğinin korunması gerektiğine dikkat çekiyor.

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