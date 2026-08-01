Halk TV Yaşam 10 ay boyunca bir kere bile yere konmadan uçuyor: Gökyüzünde uyuyor, havada besleniyor

10 ay boyunca bir kere bile yere konmadan uçuyor: Gökyüzünde uyuyor, havada besleniyor Gökyüzünde tam 10 ay boyunca karaya ayak basmadan kalan ebabil kuşları, uyku ve beslenmeyi bile uçarken karşılıyor. Doğanın sınırlarını zorlayan bu tür, modern mimari ve eriyen böcek popülasyonu yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

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