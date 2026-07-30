Kuğulu Park'ın efsane ailesi büyüyor: Anneleriyle ilk kez yüzdüler
Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 4 minik siyah kuğu yavrusu parkın yeni neşesi oldu.
Ankara'nın en bilinen buluşma noktalarından Kuğulu Park'ta 4 yavru kuğu dünyaya geldi.
Çankaya Belediyesi'nin açıklamasına göre parktaki kuğu ailesinin üye sayısı yavrularla birlikte 18'e yükseldi.
Ailenin 11'ini yetişkin siyah kuğular, 3'ünü beyaz kuğular, 4'ünü ise yeni doğan siyah kuğu yavruları oluşturuyor.
Yavru kuğuların gelişimi park yetkilileri tarafından yakından takip ediliyor.
Ziyaretçilerden kuğulara yiyecek verilmemesi, yavruların dokunulmaması ve doğal yaşam alanlarına müdahale edilmemesi isteniyor.
Siyah kuğu (Cygnus atratus) aslında Avustralya kökenli bir tür olup doğal yaşam alanı Güney Yarımküre'dir.
Beyaz kuğular (Cygnus olor) ise Avrupa ve Orta Asya'nın yerli türü olarak bilinir ve "dilsiz kuğu" adıyla da anılır.
Siyah kuğular Avrupalı kaşifler tarafından ilk kez 1697'de Batı Avustralya'da görüldüğünde büyük şaşkınlık yaratmıştı çünkü o döneme dek tüm kuğuların beyaz olduğu varsayılıyordu.
"Siyah kuğu" kavramı bu keşiften sonra felsefede ve ekonomide "imkansız sanılan olayların gerçekleşmesi" anlamında kullanılmaya başlandı.
İki tür arasındaki en belirgin fark rengin ötesindedir: siyah kuğuların gagası parlak kırmızı, beyaz kuğularınki ise turuncu-siyah tonlarındadır.
Yetişkin bir siyah kuğunun kanat açıklığı 160-200 santimetreye ulaşırken beyaz kuğularda bu rakam 200-240 santimetreyi bulabilir.
Beyaz kuğular 10-12 kilogram ağırlığa erişerek uçabilen en ağır kuşlar arasında yer alır, siyah kuğular ise nispeten hafif kalarak 5-9 kilogram arasında tartılır.
Kuğu yavruları yumurtadan gri-kahverengi tüylerle çıkar ve yetişkin renklerine kavuşmaları 12-18 ay sürer.
Siyah kuğu yavrularının tüyleri açık gri tonlarındadır ve zamanla koyulaşarak karakteristik siyah renge dönüşür.
Yavru kuğular yumurtadan çıktıktan sadece birkaç saat sonra yüzebilir ve anne babanın arkasından suda sıralanarak hareket eder.
Kuğularda kuluçka süresi ortalama 35-40 gün olup bu sürede anne ve baba kuğu nöbetleşe yumurtaların üzerine oturur.
Kuğular tek eşli hayvanlardır ve çiftler genellikle ömür boyu birlikte kalır, eşini kaybeden kuğunun uzun süre yeni eş aramadığı gözlemlenmiştir.
Anne ve baba kuğular yavru döneminde son derece koruyucu davranır, yaklaşan insanlara ve hayvanlara kanat açarak tehdit gösterisinde bulunabilir.
Kuğuların doğal beslenmesi su bitkileri, su mercimeği ve küçük su böceklerinden oluşur, ekmek ve işlenmiş gıdalar sindirim sistemlerine zarar verir.
Ziyaretçilerin iyi niyetle attığı ekmek parçaları kuğularda "melek kanadı" adı verilen kanat deformasyonuna yol açabilir ve bu durum kuşun bir daha uçamamasına neden olur.
Kuğulu Park'ın adı 1958'de parka getirilen ilk kuğulardan gelir ve park o tarihten bu yana Ankara'nın kentsel simgelerinden biri olarak anılır.
Siyah kuğuların Avustralya dışındaki parklar ve göletlerde yaşaması tamamen insan eliyle gerçekleştirilen taşıma programlarının sonucudur.
Kuğular doğal ortamda 15-20 yıl, bakımlı park koşullarında ise 25 yılın üzerinde yaşayabilir.
Kuğulu Park yetkilileri yavruların sağlıklı gelişimi için ziyaretçileri hayvanlara mesafeli durmaya ve fotoğraf çekerken flaş kullanmamaya çağırıyor.
(AA)