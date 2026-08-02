Ahmet Hakan, Cem Küçük'ün dahil olduğu zincirdeki diğer gazetecileri yazdı

İktidara yakın olması ile bilinen Cem Küçük 30 Temmuz'da "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alınıp ertesi gün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHİL OLDUĞU ZİNCİRDEKİ DİĞER GAZETECİLER

İktidar medyasında yaşanan bu gelişme hakkında bir yazı daha yazan Ahmet Hakan, Cem Küçük'ün da dahil olduğu zincirde ; Mehmet Akif Ersoy, Veyis Ateş, Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğunu söyledi:

Bazıları “Cem Küçük neden tutuklandı” diye bin bir türlü gizem yaratmanın peşinde. Senaryolar yazıyorlar, derin kulisler uyduruyorlar falan. Oysa sıfır gizem var ortada.

Senaryolar, derin kulisler falan hepsi hikâye. Hepimiz görüyoruz: Bir zincir söz konusu. Mehmet Akif Ersoy, Veyis Ateş, Rasim Ozan Kütahyalı’nın oluşturduğu bir zincir. Cem Küçük, işte bu zincirin son halkası. Bu zincirin haykırdığı apaçık ve yalın gerçek ise şu: “Ben iktidar destekçisiyim, bana bir şey olmaz” dersen... “Küt” diye afallatırlar adamı.

İBB SORUŞTURMALARINI İTİBARSIZLAŞTIRDIĞINI SÖYLEDİ

Küçük'ün tutuklanmasına neden olan konulardan birisinin de İBB soruşturması hakkında canlı yayınlarda öne sürdüğü iddialar olduğu biliniyor. Ahmet Hakan yazısında Cem Küçük'ün kullandığı ifadelerin İBB soruşturmasını itibarsızlaştırdığını söyledi:

BİR soruşturma, sadece “Bu dosya boş, buradan bir şey çıkmaz” denilerek itibarsız hale getirilmez. İtibarsızlaştırmanın şöyle bir yolu da vardır: Soruşturmayla ilgili...

- Yalan yanlış bilgiler verirsin.

- Kanıtlanmamış iddiaları gerçekmiş gibi dile getirirsin.

- Çok kolay biçimde yalanlanacak suçlamaları milletin üstüne boca edersin.

Ve böylece o soruşturmayı çok daha etkili biçimde itibarsızlaştırmış olursun.

Cem Küçük’ün tutuklanma gerekçesine bakıldığında...

Kendisine yöneltilen suçlamanın arkasında böyle bir durum olduğu görülür.