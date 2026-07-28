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Halk TV Türkiye Arabistan'dan Türkiye'ye geliyor! 40 derecenin üzerine çıkarıp cayır cayır yakacak

Arabistan'dan Türkiye'ye geliyor! 40 derecenin üzerine çıkarıp cayır cayır yakacak

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'yi etkisi altına alacak sıcak hava dalgasına karşı uyararak, Arabistan üzerinden gelen dalganın sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkaracağını söyledi.

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Arabistan'dan Türkiye'ye geliyor! 40 derecenin üzerine çıkarıp cayır cayır yakacak

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Arabistan Yarımadası üzerinden Türkiye'ye yaklaşan yeni sıcak hava dalgasına karşı uyarılarda bulunarak önümüzdeki 15 gün boyunca etkisini gösterecek kurak periyoda dikkat çekti. Şen, Güney bölgelerde Akdeniz ve Güney Ege de öğlen saatlerinde sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkacağını ifade etti.

Şen, ayrıca kurak bir periyoda girildiğini belirtirken, özellikle güney bölgeleri için yüksek sıcaklık ve orman yangını tehlikesine dikkat çekti.

ARABİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Türkiye'nin batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine geri döndüğünü belirten Prof. Dr. Orhan Şen, Doğu Karadeniz dışında neredeyse 15 gün boyunca yağış beklenmediğini vurguladı. Kuzey bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, Türkiye genelinde kurak bir sürece girildiği ifade edildi.

Arabistan'dan Türkiye'ye geliyor! 40 derecenin üzerine çıkarıp cayır cayır yakacak - Resim : 1

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40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKARIP CAYIR CAYIR YAKACAK

Arabistan Yarımadası üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek bölgeler açıklandı. Şen'in aktardığı bilgilere göre; Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Güney Ege, Doğu Anadolu'nun Güneybatısı bu sıcak hava dalgasından en çok etkilenecek alanlar arasında yer alıyor.

Arabistan'dan Türkiye'ye geliyor! 40 derecenin üzerine çıkarıp cayır cayır yakacak - Resim : 3

40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKARIP CAYIR CAYIR YAKACAK

Şen, Güney bölgelerde, Akdeniz ve Güney Ege'de öğlen saatlerinde nem oranının %20'ye kadar düştüğünü ve sıcaklıkların 40°C’nin üzerine çıkacağını bildirdi. Bu durumun orman yangını riskini artırdığını belirten Şen, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Avrupa'daki duruma da değinen Orhan Şen, İspanya ve Fransa'nın şu anda büyük orman yangınlarıyla mücadele ettiğini hatırlatarak benzer tehlikenin Türkiye için de kapıda olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Orhan Şen Türkiye Sıcak Suudi Arabistan
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