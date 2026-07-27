İstanbul'u uçuracak! Kuzeyden geliyor çok yaklaştı
İstanbul'u uçuracak fırtına AKOM tahminlerinde de açıklandı. Meteoroloji'nin Çarşamba günü yurdun büyük kesiminde etkili olacağını açıkladığı fırtına megakente çok yaklaştı. 33 derece sıcaklıkta İstanbul'u ferahlatacak poyraz yolda; kuzeyden geliyor.
İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarını düşürecek poyraz etkisini fırtına şeklinde göstermeye hazırlanıyor.
İSTANBUL'U UÇURACAK!
AKOM'un haftalık hava durumu raporuna göre, kuzeyli yönlerden kuvvetlenecek rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Sıcaklıkların ise hafta ortasından itibaren 30 derecenin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.
KUZEYDEN GELİYOR... ÇOK YAKLAŞTI
AKOM'un değerlendirmesine göre Yağış beklenmezken, salı akşam saatlerinden itibaren kuzeyli (poyraz) rüzgarın kuvvetlenerek saatte 30 ila 60 kilometre hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Hâlihazırda 31-33 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının, kuvvetli poyrazın etkisiyle hafta ortasında 30 derecenin altına düşmesi bekleniyor. Böylece bunaltıcı sıcakların yerini daha serin bir hava alacak.
28 Temmuz Salı: Az bulutlu ve açık, 24/32 derece
29 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu ve açık, 22/30 derece
30 Temmuz Perşembe: Az bulutlu ve açık, 21/29 derece
31 Temmuz Cuma: Az bulutlu ve açık, 21/29 derece
1 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu ve açık, 21/30 derece
2 Ağustos Pazar: Az bulutlu ve açık, 22/31 derece
Yetkililer, özellikle salı akşamından itibaren etkisini artıracak kuvvetli poyraz nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Kuvvetli rüzgarın ulaşımda aksamalara ve açık alanlarda olumsuzluklara yol açabileceği değerlendiriliyor.