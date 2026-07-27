İstanbul'u uçuracak! Kuzeyden geliyor çok yaklaştı

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28 Temmuz Salı: Az bulutlu ve açık, 24/32 derece

29 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu ve açık, 22/30 derece

30 Temmuz Perşembe: Az bulutlu ve açık, 21/29 derece

31 Temmuz Cuma: Az bulutlu ve açık, 21/29 derece

1 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu ve açık, 21/30 derece

2 Ağustos Pazar: Az bulutlu ve açık, 22/31 derece