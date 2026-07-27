Son Dakika | Mesut Can Tomay gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay'ın da arasında olduğu 3 şüpheli uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı. 3 şüpheli de adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zeynep Yeşildal'ın haberine göre, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir rezidansta çanta bulunduğuna ilişkin ihbarın ardından adrese gitti. Yapılan aramada çanta içerisinde uyuşturucu madde bulunurken, söz konusu adreste çalışan işletme görevlilerinin ekiplere çantayı bir kişinin almaya geleceğini söylemesinin ardından çantayı almaya gelen S.Ç. burada gözaltına alındı.

S.Ç. ile yapılan görüşmede, çantayı söz konusu adreste kalan M.T.Ö.'ye götürmek üzere geldiğini, kendisine ait olmadığını öne sürdü. Bunun üzerine rezidansta kaldığı belirlenen M.T.Ö. de gözaltına alınırken, ifadesinde, uyuşturucu maddenin Mesut Can Tomay'a ait olduğunu ve hali hazırda ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması olduğu için Tomay'ın korktuğunu ve uyuşturucu maddeyi adresinde bulundurmadığını söyledi.

İfadenin ardından gözaltına alınan Tomay ile şüpheliler Özen ve Çınar, Adli Tıp Kurumu'nda örnek verirken, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. 3 şüpheli de adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TOMAY'IN İFADESİ

Sabah'ın haberine göre ise Mesut Can Tomay savcılıktaki ifadesinde, uyuşturucuyu kullanan kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Kamuoyuna yansıyan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonundan çekindiğim için böyle bir şey yaptığını" ifade etti. Tomay dilekçesinde pişman olduğunu söyledi.