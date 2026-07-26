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Halk TV Türkiye AKP'li yönetici ailesiyle beraber katledildi: Mezarlıkta kanlı infaz

AKP'li yönetici ailesiyle beraber katledildi: Mezarlıkta kanlı infaz

Batman’da Asri Mezarlık’ta düzenlenen silahlı saldırıda AKP’li yönetici Mehmet Direk, oğlu ve yeğeni yaşamını yitirdi

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AKP'li yönetici ailesiyle beraber katledildi: Mezarlıkta kanlı infaz
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Batman merkezde AKP’li yönetici Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk Güneykent Mahallesi’ndeki mezarlıkta uğradıkları silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Olay, Batman Güneykent Mahallesi’nde bulunan asri mezarlıkta yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler AKP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk’e silahlı saldırıda bulundu.

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İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ


Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk'in hayatını kaybettiği tespit edilirken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak olay yerini şeritle kapattı.

Batman Pusula Gazetesi'nin haberine göre; saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri mezarlıkta delil toplama çalışmalarına devam ederken, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazelerin otopsi için morga kaldırılması bekleniyor.

Yetkililer, saldırının nedeni ve şüphelilerin kimliklerine ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Batman Silahlı Saldırı
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