Apple'a 1,8 milyon dolarlık dava! App Store'daki uygulama başlarına iş açtı

Apple, App Store‘da yer alan bir kripto cüzdan uygulaması nedeniyle açılan dava ile yeniden yargı sürecinin tarafı oldu. Şirketin, uygulama Mağazası’ndaki denetim eksikliği nedeniyle kullanıcıların toplam 1,8 milyon dolar değerinde Bitcoin kaybetmesine göz yumduğu öne sürüldü.

1,8 MİLYON DOLARLIK ZARAR İDDİASI

Kaliforniya Federal Mahkemesi’ne sunulan dava dosyasına göre James Ramirez, Christopher Ellis ve Jalen Delgado adlı üç kullanıcı, Mayıs ile Ağustos 2025 tarihleri arasında App Store‘dan “Sparrow Walet” isimli kripto cüzdan uygulamasını cihazlarına indirdi.

İddiaya göre, uygulama yüklendikten kısa süre sonra kullanıcıların hesaplarındaki Bitcoin’ler dolandırıcıların kontrolündeki cüzdanlara aktarıldı. Yaklaşık 1,8 milyon dolar değerinde kripto varlığını kaybeden üç kullanıcı yaşadıkları zararın ardından Apple’a dava açtı.

Dava dosyasında dikkat çeken detaylardan biri de Sparrow Wallet’in hiçbir zaman resmi bir iOS uygulamasının bulunmamış olması oldu. Gerçek uygulamanın yalnızca Windows, macOS ve Linux işletim sistemlerinde hizmet verdiği belirtildi.

APPLE’IN GÜVENLİK SÖYLEMİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Davacılar, Apple’ın uzun süredir App Store‘u “ en güvenli uygulama mağazası” olarak tanıdığını ancak buna rağmen sahte uygulamaların platformda yer almaya devam ettiğini savundu. Dava dilekçesinde çok sayıda dolandırıcılık bildirimine rağmen şirketin yeterince hızlı hareket etmediği ve gerekli denetimleri sağlamadığı iddia edildi.