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Gururumuzsunuz kızlar: Eze eze şampiyon olduk

Filenin Sultanları'nın geleceği olan Filenin Prensesleri fırtına gibi esti. Gururumuzsunuz kızlar. Eze eze şampiyon olduk.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Gururumuzsunuz kızlar: Eze eze şampiyon olduk - Fotoğraf: 1
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Filenin Sultanları'nın geleceği olan Filenin Prensesleri Yunanistan'da fırtına gibi esti. Gururumuzsunuz kızlar. Eze eze şampiyon olduk.

Gururumuzsunuz kızlar: Eze eze şampiyon olduk - Fotoğraf: 2
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U16 Milli Takımımız, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda rakiplerini yene yene mutlu sona ulaştı.

Gururumuzsunuz kızlar: Eze eze şampiyon olduk - Fotoğraf: 3
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Turnuvaya galibiyetle başlayan millilerimiz rakiplerine şans vermedi. Karadağ'ı 3
-0, Romanya'yı da yine set vermeden 3-0 yendi.

Gururumuzsunuz kızlar: Eze eze şampiyon olduk - Fotoğraf: 4
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Genç kızlarımızın sonraki rakibi Sırbistan oldu. Sırbistan da set bile alamadı. U16 takımımız rakibini devirmeyi başardı.

Gururumuzsunuz kızlar: Eze eze şampiyon olduk - Fotoğraf: 5
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Altın madalya maçında rakibimiz ev sahibi Yunanistan'dı. Onlar da yenilmeden finale gelmişlerdi.

Gururumuzsunuz kızlar: Eze eze şampiyon olduk - Fotoğraf: 6
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Ama Yunanistan da karşımızda dayanamadı. Final maçı da 3-0 bitti ve kızlarımız namağlup şampiyon oldu. Lazın bitimiyle şampiyonluk toplu planjon ve erik dalı ile kutlandı.

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