Gururumuzsunuz kızlar: Eze eze şampiyon olduk
Filenin Sultanları'nın geleceği olan Filenin Prensesleri fırtına gibi esti. Gururumuzsunuz kızlar. Eze eze şampiyon olduk.
Filenin Sultanları'nın geleceği olan Filenin Prensesleri Yunanistan'da fırtına gibi esti. Gururumuzsunuz kızlar. Eze eze şampiyon olduk.
U16 Milli Takımımız, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda rakiplerini yene yene mutlu sona ulaştı.
Turnuvaya galibiyetle başlayan millilerimiz rakiplerine şans vermedi. Karadağ'ı 3
-0, Romanya'yı da yine set vermeden 3-0 yendi.
Genç kızlarımızın sonraki rakibi Sırbistan oldu. Sırbistan da set bile alamadı. U16 takımımız rakibini devirmeyi başardı.
Altın madalya maçında rakibimiz ev sahibi Yunanistan'dı. Onlar da yenilmeden finale gelmişlerdi.
Ama Yunanistan da karşımızda dayanamadı. Final maçı da 3-0 bitti ve kızlarımız namağlup şampiyon oldu. Lazın bitimiyle şampiyonluk toplu planjon ve erik dalı ile kutlandı.