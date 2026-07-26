Atatürk'ün kızları dünya harikası: Şampiyon Türkiye

4 11

Mücadeleye istediğimiz gibi başlayamadık. Brezilya üst üste aldığı sayılarla durumu 4-1’e getirse de Filenin Sultanları farkı kapatmayı başardı ve mücadele başa baş devam etti.

İlk setin son bölümüne doğru Brezilya farkı açmayı başardı ve skor 23-18 oldu.

Filenin Sultanları farkı 1 sayıya kadar indirse de Brezilya ilk seti 25-23 kazandı ve 1-0 öne geçti.