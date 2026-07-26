Atatürk'ün kızları dünya harikası: Şampiyon Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi final maçında Brezilya’yı 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu! Tebrikler Atatürk’ün Kızları!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşı karşıya geldi.
Filenin Sultanları sahaya Elif Şahin, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Hande Baladın, Zehra Güneş, Sinead Jack-Kısal ve Gizem Örge ile çıktı.
Brezilya Milli Takımı ise oyuna Roberta, Rosamaria, Ana Cristina, Bergmann, Diana, Luzia ve Marcelle dizilişi ile çıktı.
Mücadeleye istediğimiz gibi başlayamadık. Brezilya üst üste aldığı sayılarla durumu 4-1’e getirse de Filenin Sultanları farkı kapatmayı başardı ve mücadele başa baş devam etti.
İlk setin son bölümüne doğru Brezilya farkı açmayı başardı ve skor 23-18 oldu.
Filenin Sultanları farkı 1 sayıya kadar indirse de Brezilya ilk seti 25-23 kazandı ve 1-0 öne geçti.
İkinci sette ritmini bulan Filenin Sultanları, 10-10'luk beraberlikten sonra farkı 4'e çıkardı ve durum 15-11'e geldi.
Brezilya'nın üst üste aldığı sayılar sonrası skor 17-17 oldu.
Etkili oyununa devam eden Sultanlar, ikinci seti 25-23 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü setin başında 5-3 öne geçmemize rağmen Brezilya’nın serisine engel olamadık ve durum 8-6’ya geldi.
Son bölüm kıran kırana geçerken, Atatürk’ün Kızları ikinci seti 26-24 kazanmayı başardı ve 2-1 öne geçtik.
Dördüncü sete muhteşem başladık ve durumu 5-1'e getirdik. Brezilya, açılan fark sonrası erken mola almak zorunda kaldı.
Nefes kesen mücadelenin son bölümünde Brezilya, 19-18 öne geçmeyi başardı ve Türkiye mola aldı.
Brezilya karşısında geri dönen Filenin Sultanları, kıran kırana geçen dördüncü seti 25-21 kazandı ve şampiyon oldu!
TÜRKİYE ŞAMPİYON!
Atatürk'ün Kızları, Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Türkiye, 2018'den itibaren düzenlenen Milletler Ligi’nde üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 2. defa altın madalyanın sahibi oldu.
VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyonluk elde eden milli takım, 2018 yılındaki final karşılaşmasında ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı.
Ay-yıldızlı takım organizasyondaki 4. madalyasını kazandı. Daha önce birer altın, gümüş ve bronz madalyası olan Türkiye, 2026 VNL'de altın madalya sayısını ikiye çıkardı.