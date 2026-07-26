Butlan CHP'sine figüranlı katılım töreninden yeni detaylar: Prova görüntüleri ortaya çıktı

BirGün Muhabiri Ebru Çelik'in adım adım belgelediği ve kayda aldığı 'figüran katılımcı' skandalında yeni detaylar ortaya çıktı.

Butlan yönetiminin İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in organize ettiği bir törenle, dün İstanbul'da Kılıçdaroğlu partiye yeni katıldığı iddia edilen isimlere rozet taktı.

Tören İstanbul İl Başkanlığı'nda değil, daha küçük bir salon olan Sarıyer Ayazağa'daki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlendi. 500 kişilik salonda yer alanlardan en az 300'ünün bir cast ajansı aracılığıyla, para karşılığı salona getirildiği, bazılarına parti yeleği giydirildiği ve slogan attırıldığı ortaya çıktı.

Ajansın getirdiği figüranlara kişi başı 950 lira nakit ödeme vadedildiği belirlendi.

SLOGAN PROVASI BÖYLE YAPILMIŞ

Hem Gürsel Tekin'in, hem parti sözcüsü Müslim Sarı'nın reddettiği skandala ilişkin yeni detaylar var.

BirGün, tören öncesinde figüranlara yaptırılan slogan provasının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, binanın arkasında toplanan figüranların görüntüleri yer alıyor.

Diğer görüntüye ise Halk TV ulaştı. Binanın arkasında yürütülen figüranlara, cast ajansı sorumlusunun slogan attırdığı görülüyor.

SLOGAN PERFORMANSI BEKLEMİŞLER

Figüranların arasına karışarak törene giden ve tüm yaşananları belgeleyen Muhabir Ebru Çelik, cast ajansının kendilerinden 'slogan performansı' beklediğini, sessiz kalmaları durumunda uyarıldıklarını söyledi.

3 farklı cast ajansından minibüslerle katılım törenine götürülen figüranlar Kültür Merkezi'nin arka bahçesinde toplandı. Cast üyelerinin yönlendirmesiyle figüranlar, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Hak, hukuk, adalet", "Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu", "Kahraman Kemal" sloganları attı. Figüranlar hep birlikte alkış tutmaları, ıslık çalmaları söylendi.

Törende Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken yüksek şekilde alkışlamaları talep edilen figüranların bir bölümüne CHP yelekleri giydirildi.

Törende CHP görünümlü cast çalışanlarını yönlendiren cast direktörü, Tekin’in ve Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarının aralarında, el işaretiyle alkış işareti yaptı, figüranların aralarında bulunan direktörler ise sloganları attırdı. Sıklıkla figüranlara daha güçlü bağırmaları, alkış tutmaları, slogan atıp bayrak sallamaları dikte edildi.