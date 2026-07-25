Milletler Ligi'nde finaldeyiz! Yaz tarih bunu da yaz: Çin'i Çin'de ezip geçtik
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi yarı finalinde Çin'i 3-0'lık skorla ezip geçti ve adını finale yazdırdı.
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde Filenin Sultanları ile Çin, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome salonunda karşılaştı.
Çin Milli Takımı sahaya Xie S.Y. - Gong X.Y., Zhuang Y.S. - Tang X., Wang Y.Y. - Wang A.Q. ve Wang M.J. dizilişiyle çıktı.
Filenin Sultanları ise maça Elif Şahin - Melissa Vargas, Hande Baladın - İlkin Aydın, Zehra Güneş - Sinead Jack-Kısal ve Gizem Örge ile başladı.
İlk sete oldukça iyi başladık. Filenin Sultanları, ilk sette skoru 21-13 yapıp farkı 8’e kadar yükseltti. Ancak 21-13’te sonra Çin 6 sayılık seri yaparak durumu 21-19’a getirdi.
Çin’in serisini kırmayı başaran Sultanlar, farkı açarak ilk seti 25-21 kazandı ve skoru 1-0 yaptı.
Melissa Vargas, ilk sette 10 sayıyla oynayarak şov yaptı.
İkinci sette ilk sayımız Zehra Güneş ile gelirken, Çin geri dönerek 4-2'lik üstünlük yakaladı.
Çin karşısında açılan Filenin Sultanları, 6 farka ulaşarak durumu 14-8 yaptı.
Çin'in farkı kapatmasına izin vermedik ve Sultanlar ikinci seti de 25-15 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.
Çin Milli Takım başantrenörü Zhao Yong, 2-0'dan sonra yaptığı açıklamada, ''İlk sette iyi bir iş çıkardılar. Biz yeterince baskı yapamadık. Sonraki setlerde bunu yapmaya çalışacağız. Başarılar diliyoruz'' dedi.
Üçüncü set karşılıklı sayılarla başladı. İki takımın karşılıklı sayıları ile skor 5-5'e geldi.
Çin farkı kapatıp skoru eşitlese de Sultanlar yeniden farkı açarak durumu 13-10 yaptı.
Karşılıklı sayılar sonucunda skor Sultanlar'ın üstünlüğünde 19-16 oldu.
Rakibine şans tanımayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, sahadan 25-20'lik galibiyetle ayrılarak Milletler Ligi'nde finale yükseldi.
MİLLETLER LİGİ'NDE FİNALDEYİZ!
Bu sonuçla Filenin Sultanları, Çin’i Çin’de ezip geçti ve 3-0’lık skorla adını finale yazdırdı.
FİNALDEKİ RAKİBİMİZ BREZİLYA OLDU
Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi finalindeki rakibi İtalya’yı 3-2 yenen Brezilya oldu.
Final karşılaşması 26 Temmuz Pazar (yarın) TSİ 14.30'da yapılacak.
Organizasyonda İtalya-Çin arasındaki üçüncülük maçı ise 26 Temmuz Pazar (yarın) TSİ 10.30'da oynanacak.