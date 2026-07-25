Milletler Ligi'nde finaldeyiz! Yaz tarih bunu da yaz: Çin'i Çin'de ezip geçtik

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Çin Milli Takım başantrenörü Zhao Yong, 2-0'dan sonra yaptığı açıklamada, ''İlk sette iyi bir iş çıkardılar. Biz yeterince baskı yapamadık. Sonraki setlerde bunu yapmaya çalışacağız. Başarılar diliyoruz'' dedi.