Son Dakika | Tutuklanan vali eşinin ifadesi ortaya çıktı! Cesedi yok etmek için 100 bin lira mı verdi?

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, şüpheli sıfatıyla tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Dosyaya giren en ağır suçlama ise kan dondurdu. bir tanık; Sonel'in Gülistan Doku'nun cesedini yok etmesi karşılığında kendisine 100 bin lira verdiğini iddia etti. Sonel, iddiayı reddetti. "Suç delillerini yok etme ve gizleme" suçlamasıyla cezaevine gönderilen Handan Sonel yine iddiaya göre, Doku'nun telefon sinyalinin kesildiği gün valilik konutunda büyük bir panik yaşadı. Tutuklu oğlunun da Doku'nun kayboluşundan sonra bir süre odaya kapandığı söylendi. Sonel'e tüm bunlar savcılıkta soruldu.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli Sulh Ceza Hâkimliği; toplanan dijital materyaller, tanık ifadeleri, ruhsatsız silah ve çelişkili beyanları göz önünde bulundurarak, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle adli kontrol şartını yetersiz buldu.

OLAY GÜNÜ YAŞANAN PANİK

Soruşturmanın en kritik noktalarından birini, Gülistan Doku’nun telefon sinyalinin kesildiği 13.22 sularında vali konutunda yaşananlar oluşturdu. Konut çalışanı S.Y. saat 13.00 ile 13.30 arasında mutfağa panikle gelen Handan Sonel'in kendisine şu talimatı verdiğini aktardı:

“Selvi Hanım hemen çıkın. Bırakın, çabuk çıkın, evinize gidin”

Kayıp olayıyla çakışan bu saatlerdeki personele yönelik “Hemen çıkın” talimatı üzerine sorgulanan Handan Sonel, böyle bir olayın yaşanmadığını savundu. Tanığın ilk beyanının “tehditle alındığını” iddia eden Sonel, adli makamları kastetmediğini belirterek “Tanıklar tehdit edilmiş olabilir” şeklinde ifade verdi. Sonel, soruşturmadaki birçok kritik soruya ise “Bilmiyorum” ve “Hatırlamıyorum” diyerek karşılık verdi.



Soruşturma dosyasında, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in olay sonrası tavırları da mercek altına alındı. Dosyaya giren iddialar ve savunmalar arasındaki çelişkiler şu şekilde sıralandı:

OĞLUNUN ODAYA KAPANMASI

Tanık beyanlarına göre oğul Türkay Sonel, Doku'nun kayboluşundan sonra 4-5 gün odadan çıkmadı.

Handan Sonel bu durumu okulda yaşanan bir tartışmaya bağladı. Ancak jandarmadaki “Oğlum hiçbir gece eve gelmemezlik yapmadı” ifadesi hatırlatılınca, oğlunun öğretmenevinde kaldığı günleri kastetmediğini söyledi.

ATILAN GİZEMLİ KOLİLER

Vali konutu çalışanı G.G, Tuncay Sonel'in oğlunun eşyalarını dört koliye doldurarak çalışanlara “Bunları atın, gitsin” dediğini ileri sürdü. Handan Sonel ise kutularda delil olmadığını, oğlunun balıkları için topladığı böceklerin bulunduğunu iddia etti.

RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI

Savcılığın tutuklama talebine temel oluşturan en güçlü bulgulardan biri, Handan Sonel’in evinde yapılan aramalarda ele geçirilen materyaller oldu.

Aramalarda ayrıca kime ait olduğu ve ruhsatı bulunmayan bir SIG Sauer marka tabanca ele geçirildi. Ruhsatsız tabanca sorusuna “Nereden geldi bilmiyorum” yanıtını veren Sonel, silahın gerçek olduğunu dahi bilmediğini öne sürdü.





EN AĞIR SUÇLAMA

Hükümlü tanık T.G'nin savcılığa yansıyan iddiaları dosyaya damga vurdu. Tanığın 100 bin lira karşılığında “Cesedi yok et” talimatı aldığı yönündeki beyanı Handan Sonel'e soruldu. Sonel, cinayet ve para iddialarını reddetti.

"T.G'nin alınan beyanında kendisine cesedi alıp yok etmesi karşılığında nakit 100.000 TL para verdiğinizi, oğlunuzun Gülistan Doku'yu 2 el ateş ederek öldürdüğünü, tek oğlunuz olduğunu ve o kızla evlenmesini istemediğinizi beyan etmiştir. Söyleyecekleriniz nelerdir?" sorusuna Sonel, şu yanıtı verdi:

"... şahsın adını bile duymadım. Bu iddialara karşılık ne şahidi var göstersin delillerini. Böyle bir şey yaptığına dair delili ne. ifade diyebilir kanıtı ne. Delileri ne. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Ben bu adamı tanımıyorum, o da beni tanımaz."

ARAÇ TEMİZ BİLGİSİNİ NEREDEN ÖĞRENDİ?

Handan Sonel'in tutuklu oğluyla yaptığı telefon görüşmesinde sarf ettiği “Arabalar temiz çıkıyor” sözleri dikkat çekti. “Arabalar temiz çıktı” bilgisini dosyada gizlilik kararı varken nereden öğrendiği sorulduğunda Sonel, bunu sosyal medyadan duyduğunu iddia etti.

6 YIL SONRA GELEN HAMİLELİK TESTİ İTİRAFI

Handan Sonel, sorgusunun ilerleyen aşamalarında Doku'nun “Hamilelik testi" yaptırdığına dair konut çalışanlarından duyduğu iddiayı 6 yıl sonra ilk kez anlattı. Konuyu o dönem eşi Tuncay Sonel'e aktardığını belirten Handan Sonel, eşinin kendisine şu uyarıda bulunduğunu söyledi:

“Duyumla bir şey olmaz. Sen duyduysan savcılar da duymuştur, konuşma”

Toplanan tüm delilleri, çelişkili ifadeleri ve karartma şüphesini dikkate alan Hâkimlik; şüphelinin “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan tutuklu yargılanmasına hükmetti.