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Halk TV Türkiye Balıkesir'in mandaları serin çamurlara daldı: Belgeselleri aratmadı

Balıkesir'in mandaları serin çamurlara daldı: Belgeselleri aratmadı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla meraya çıkan manda sürüleri, sıcak bastırınca dere ve çamurlu su birikintilerine girerek belgeselleri aratmayan görüntüler oluşturuyor.

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Balıkesir'in mandaları serin çamurlara daldı: Belgeselleri aratmadı - Fotoğraf: 1
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte manda sürüleri her sabah çobanlar eşliğinde meraya çıkıyor.

Balıkesir'in mandaları serin çamurlara daldı: Belgeselleri aratmadı - Fotoğraf: 2
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İlçeye bağlı Yakupköy, Balıklı, Karamanköy, Halalca, Ayşebacı ve Bostancı mahallelerinde yetiştirilen mandalar, sabahın erken saatlerinde otlaklara doğru yola çıkıyor.

Balıkesir'in mandaları serin çamurlara daldı: Belgeselleri aratmadı - Fotoğraf: 3
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Sürüler birkaç saat boyunca ovadaki otlaklarda beslendikten sonra hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte suya yöneliyor.

Balıkesir'in mandaları serin çamurlara daldı: Belgeselleri aratmadı - Fotoğraf: 4
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Kazıklı Deresi'nden toplu halde geçen yüzlerce mandanın oluşturduğu görüntü, bölgeye özgü bir doğa manzarası ortaya çıkarıyor.

Balıkesir'in mandaları serin çamurlara daldı: Belgeselleri aratmadı - Fotoğraf: 5
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Dereyi geçen sürüler çamurlu su birikintilerine dalarak çamur banyosu yapıyor ve böylece günün en sıcak saatlerini serinleyerek geçiriyor.

Balıkesir'in mandaları serin çamurlara daldı: Belgeselleri aratmadı - Fotoğraf: 6
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Mandaların ter bezlerinin sığır ve atlara kıyasla çok daha az gelişmiş olması, onları serinlemek için suya ve çamura bağımlı kılıyor.

Balıkesir'in mandaları serin çamurlara daldı: Belgeselleri aratmadı - Fotoğraf: 7
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Çamur yalnızca serinletmekle kalmıyor, mandaların derisine yapışarak sinek ve parazitlere karşı doğal bir koruyucu tabaka oluşturuyor.

Balıkesir'in mandaları serin çamurlara daldı: Belgeselleri aratmadı - Fotoğraf: 8
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Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) Başkanı Faruk Özen, mandaların su ve çamurla buluşamadığında strese girdiğini belirtiyor.

Balıkesir'in mandaları serin çamurlara daldı: Belgeselleri aratmadı - Fotoğraf: 9
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Özen, "Dere ve çamur yatakları onlar için doğal yaşamın vazgeçilmez parçası" diyerek bölgedeki su kaynaklarının mandacılık açısından büyük avantaj sağladığını vurguluyor.

Balıkesir'in mandaları serin çamurlara daldı: Belgeselleri aratmadı - Fotoğraf: 10
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7 bin 38 baş manda varlığıyla Balıkesir, Türkiye genelinde manda popülasyonunda 8. sırada yer alıyor.

Balıkesir'in mandaları serin çamurlara daldı: Belgeselleri aratmadı - Fotoğraf: 11
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Manda yetiştiriciliği bölgede uzun yıllardır sürdürülen geleneksel bir üretim faaliyeti olarak ekonomik ve kültürel önemini koruyor.

Balıkesir'in mandaları serin çamurlara daldı: Belgeselleri aratmadı - Fotoğraf: 12
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Özen, "Hayvanların meraya çıkışı sırasında ortaya çıkan görüntüler, Afrika'daki bufalo sürülerini andırıyor" diyerek manzaranın belgesel niteliğine dikkat çekiyor.

Balıkesir'in mandaları serin çamurlara daldı: Belgeselleri aratmadı - Fotoğraf: 13
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HAYKOOP Başkanı, bu doğal zenginliğin doğru değerlendirilmesi halinde bölgede kırsal turizme de katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.

Balıkesir'in mandaları serin çamurlara daldı: Belgeselleri aratmadı - Fotoğraf: 14
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Manda sütünden üretilen kaymak, yoğurt ve diğer süt ürünleri yoğun talep görüyor ve bölge ekonomisine önemli katkı sunuyor.

Balıkesir'in mandaları serin çamurlara daldı: Belgeselleri aratmadı - Fotoğraf: 15
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Türkiye'nin en bilinen manda ürünü olan Afyon kaymağı dışında Balıkesir mandacılığı da son yıllarda bilinirlik kazanıyor.

Balıkesir'in mandaları serin çamurlara daldı: Belgeselleri aratmadı - Fotoğraf: 16
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Manda çobanı Mustafa Ovalı, sıcak havalarda hayvanların birkaç saat otladıktan sonra mutlaka dere veya çamurlu alan aradığını söylüyor.

Balıkesir'in mandaları serin çamurlara daldı: Belgeselleri aratmadı - Fotoğraf: 17
17 20

Ovalı, "Çamur banyosu yaptıklarında hem serinliyor hem de daha sağlıklı oluyorlar" diyerek çamurun hayvanlar üzerindeki olumlu etkisini anlatıyor.

Balıkesir'in mandaları serin çamurlara daldı: Belgeselleri aratmadı - Fotoğraf: 18
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Bölgede su ve çamur kaynaklarının bol olması mandaların rahat etmesini sağlıyor ve yetiştiricilere büyük kolaylık sunuyor.

Balıkesir'in mandaları serin çamurlara daldı: Belgeselleri aratmadı - Fotoğraf: 19
19 20

Mandacılık geleneği Anadolu'da yüzyıllar öncesine uzanıyor ve özellikle sulak ovalarda nesiller boyu sürdürülen bir geçim kaynağı olma özelliğini taşıyor.

Balıkesir'in mandaları serin çamurlara daldı: Belgeselleri aratmadı - Fotoğraf: 20
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Altıeylül'ün kırsal mahallelerinde her yaz tekrarlanan bu manzara, bölgenin mandacılık kültürünü ve doğal yaşam zenginliğini gözler önüne seriyor.

(AA)

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