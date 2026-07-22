Kurumaktan son anda kurtulmuştu: Türkiye'nin cennet köşesi pembe kanatlarla renklendi
Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde su seviyesi yağışlarla 4 metreye yükselirken flamingo sayısı 2 bini aştı. Kuraklık tehdidi altındaki göl, göçmen kuşların gelmesiyle yeniden canlılık kazandı.
Afyonkarahisar'ın Çay ve Bolvadin ilçeleri arasında uzanan Eber Gölü, son dönemdeki yağışların ardından yeniden canlanarak flamingolara ev sahipliği yapmaya başladı.
Sultan Dağları'nın kuzeybatı yamaçlarıyla Emirdağları'nın güney uzantıları arasında yer alan göl, 150 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin 12. büyük gölü olarak biliniyor.
Geçen yıl ortalama su seviyesinin 1 metre olduğu gölde, bu yıl su seviyesi 4 metrenin üzerine çıktı.
Gölün doluluk oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 5 civarındayken bu yıl yağışların etkisiyle yüzde 15'e yükseldi.
Geçen yıl en derin bölgede su seviyesinin 30 santimetreye kadar düştüğü göl, yağışlarla birlikte 4,5 metre derinliğe ulaşarak adeta yeniden doğdu.
Artan su seviyesiyle birlikte gölde 147 kuş türü gözlemlenirken, özellikle flamingo popülasyonunda geçen yıla göre 3-4 kat artış tespit edildi.
Yapılan sayımlarda 2 binin üzerinde flamingo kaydedilen gölde, geçen yıl su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle bu tür neredeyse hiç görülmüyordu.
Türkiye'de yaygın olarak görülen pembe flamingo (Phoenicopterus roseus), sığ ve tuzlu sulak alanları tercih eden bir göçmen tür olarak Eber Gölü'nün yükselen sularında yeniden beslenme alanı buldu.
Flamingolar uzun bacaklarıyla sığ sularda ilerleyerek başlarını suya daldırıp plankton, alg ve küçük kabukluları süzerek beslenirken, tüylerindeki pembe rengi besinlerindeki karotenoid pigmentlerden alıyor.
Göç sırasında havada geniş bir V formasyonuyla uçarak enerji tasarrufu sağlayan flamingolar, Eber Gölü'nü Tuz Gölü ve Gediz Deltası gibi büyük üreme alanlarına geçiş yolundaki kritik bir mola noktası olarak kullanıyor.
Flamingoların yanı sıra gölde suna ve ak pelikan türleri de yeniden görülmeye başlarken, uzmanlar kuş çeşitliliği açısından geçen yıla kıyasla çok daha zengin bir dönem yaşandığını vurguluyor.
Gölün en dikkat çekici özelliklerinden biri, yerel halkın 'kopak' adını verdiği, kamış köklerinin su üzerinde oluşturduğu yüzer adacıklardır ve balıkçılar bu adacıkların üzerine geçici barınaklar bile kurabiliyor.
Dünyada başka hiçbir yerde yetişmeyen ve 'baklagillerin kraliçesi' olarak anılan Eber Sarısı adlı endemik bitki türü de gölün biyolojik zenginliğinin en önemli simgelerinden birini oluşturuyor.
Kuş türlerinin yanı sıra gölde su yılanı, saz vaşağı, Beyşehir kurbağası gibi endemik ve nadir canlı türleri de yaşarken, sulardan çıkarılan kamışlar bazı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
Su seviyesinin yükselmesiyle gölde kayık turları yeniden başlarken, sazlıkların arasında oluşan labirent benzeri su koridorları ziyaretçilere flamingoları gözleme fırsatı sunuyor.
Flamingo yavruları gri ve füme tüylerle dünyaya gelirken, besinlerindeki karotenoid pigmentlerin etkisiyle büyüdükçe tüyleri yetişkinlerdeki karakteristik pembe tonlara dönüşüyor.
Gölde ekonomik açıdan en değerli ürünlerden biri olan kamış, çatı izolasyonunda kullanılmak üzere bazı Avrupa ülkelerine ihraç edilirken, sularında sazan, turna ve aynalı sazan balıkları da bulunuyor.
Uzmanlar yaz aylarında kuraklığın yeniden etkili olabileceği uyarısında bulunarak, halktan kaçak sulama ve göldeki yasaklara uyma konusunda hassasiyet bekliyor.
Eber Gölü, flamingolarıyla birlikte doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğrarken, gölün kuraklıktan canlanışı Türkiye'nin sulak alan koruma politikaları açısından umut verici bir örnek oluşturuyor.
(AA)