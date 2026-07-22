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Kurumaktan son anda kurtulmuştu: Türkiye'nin cennet köşesi pembe kanatlarla renklendi

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde su seviyesi yağışlarla 4 metreye yükselirken flamingo sayısı 2 bini aştı. Kuraklık tehdidi altındaki göl, göçmen kuşların gelmesiyle yeniden canlılık kazandı.

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Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
Kurumaktan son anda kurtulmuştu: Türkiye'nin cennet köşesi pembe kanatlarla renklendi - Fotoğraf: 1
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Afyonkarahisar'ın Çay ve Bolvadin ilçeleri arasında uzanan Eber Gölü, son dönemdeki yağışların ardından yeniden canlanarak flamingolara ev sahipliği yapmaya başladı.

Kurumaktan son anda kurtulmuştu: Türkiye'nin cennet köşesi pembe kanatlarla renklendi - Fotoğraf: 2
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Sultan Dağları'nın kuzeybatı yamaçlarıyla Emirdağları'nın güney uzantıları arasında yer alan göl, 150 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin 12. büyük gölü olarak biliniyor.

Kurumaktan son anda kurtulmuştu: Türkiye'nin cennet köşesi pembe kanatlarla renklendi - Fotoğraf: 3
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Geçen yıl ortalama su seviyesinin 1 metre olduğu gölde, bu yıl su seviyesi 4 metrenin üzerine çıktı.

Kurumaktan son anda kurtulmuştu: Türkiye'nin cennet köşesi pembe kanatlarla renklendi - Fotoğraf: 4
4 19

Gölün doluluk oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 5 civarındayken bu yıl yağışların etkisiyle yüzde 15'e yükseldi.

Kurumaktan son anda kurtulmuştu: Türkiye'nin cennet köşesi pembe kanatlarla renklendi - Fotoğraf: 5
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Geçen yıl en derin bölgede su seviyesinin 30 santimetreye kadar düştüğü göl, yağışlarla birlikte 4,5 metre derinliğe ulaşarak adeta yeniden doğdu.

Kurumaktan son anda kurtulmuştu: Türkiye'nin cennet köşesi pembe kanatlarla renklendi - Fotoğraf: 6
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Artan su seviyesiyle birlikte gölde 147 kuş türü gözlemlenirken, özellikle flamingo popülasyonunda geçen yıla göre 3-4 kat artış tespit edildi.

Kurumaktan son anda kurtulmuştu: Türkiye'nin cennet köşesi pembe kanatlarla renklendi - Fotoğraf: 7
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Yapılan sayımlarda 2 binin üzerinde flamingo kaydedilen gölde, geçen yıl su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle bu tür neredeyse hiç görülmüyordu.

Kurumaktan son anda kurtulmuştu: Türkiye'nin cennet köşesi pembe kanatlarla renklendi - Fotoğraf: 8
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Türkiye'de yaygın olarak görülen pembe flamingo (Phoenicopterus roseus), sığ ve tuzlu sulak alanları tercih eden bir göçmen tür olarak Eber Gölü'nün yükselen sularında yeniden beslenme alanı buldu.

Kurumaktan son anda kurtulmuştu: Türkiye'nin cennet köşesi pembe kanatlarla renklendi - Fotoğraf: 9
9 19

Flamingolar uzun bacaklarıyla sığ sularda ilerleyerek başlarını suya daldırıp plankton, alg ve küçük kabukluları süzerek beslenirken, tüylerindeki pembe rengi besinlerindeki karotenoid pigmentlerden alıyor.

Kurumaktan son anda kurtulmuştu: Türkiye'nin cennet köşesi pembe kanatlarla renklendi - Fotoğraf: 10
10 19

Göç sırasında havada geniş bir V formasyonuyla uçarak enerji tasarrufu sağlayan flamingolar, Eber Gölü'nü Tuz Gölü ve Gediz Deltası gibi büyük üreme alanlarına geçiş yolundaki kritik bir mola noktası olarak kullanıyor.

Kurumaktan son anda kurtulmuştu: Türkiye'nin cennet köşesi pembe kanatlarla renklendi - Fotoğraf: 11
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Flamingoların yanı sıra gölde suna ve ak pelikan türleri de yeniden görülmeye başlarken, uzmanlar kuş çeşitliliği açısından geçen yıla kıyasla çok daha zengin bir dönem yaşandığını vurguluyor.

Kurumaktan son anda kurtulmuştu: Türkiye'nin cennet köşesi pembe kanatlarla renklendi - Fotoğraf: 12
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Gölün en dikkat çekici özelliklerinden biri, yerel halkın 'kopak' adını verdiği, kamış köklerinin su üzerinde oluşturduğu yüzer adacıklardır ve balıkçılar bu adacıkların üzerine geçici barınaklar bile kurabiliyor.

Kurumaktan son anda kurtulmuştu: Türkiye'nin cennet köşesi pembe kanatlarla renklendi - Fotoğraf: 13
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Dünyada başka hiçbir yerde yetişmeyen ve 'baklagillerin kraliçesi' olarak anılan Eber Sarısı adlı endemik bitki türü de gölün biyolojik zenginliğinin en önemli simgelerinden birini oluşturuyor.

Kurumaktan son anda kurtulmuştu: Türkiye'nin cennet köşesi pembe kanatlarla renklendi - Fotoğraf: 14
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Kuş türlerinin yanı sıra gölde su yılanı, saz vaşağı, Beyşehir kurbağası gibi endemik ve nadir canlı türleri de yaşarken, sulardan çıkarılan kamışlar bazı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Kurumaktan son anda kurtulmuştu: Türkiye'nin cennet köşesi pembe kanatlarla renklendi - Fotoğraf: 15
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Su seviyesinin yükselmesiyle gölde kayık turları yeniden başlarken, sazlıkların arasında oluşan labirent benzeri su koridorları ziyaretçilere flamingoları gözleme fırsatı sunuyor.

Kurumaktan son anda kurtulmuştu: Türkiye'nin cennet köşesi pembe kanatlarla renklendi - Fotoğraf: 16
16 19

Flamingo yavruları gri ve füme tüylerle dünyaya gelirken, besinlerindeki karotenoid pigmentlerin etkisiyle büyüdükçe tüyleri yetişkinlerdeki karakteristik pembe tonlara dönüşüyor.

Kurumaktan son anda kurtulmuştu: Türkiye'nin cennet köşesi pembe kanatlarla renklendi - Fotoğraf: 17
17 19

Gölde ekonomik açıdan en değerli ürünlerden biri olan kamış, çatı izolasyonunda kullanılmak üzere bazı Avrupa ülkelerine ihraç edilirken, sularında sazan, turna ve aynalı sazan balıkları da bulunuyor.

Kurumaktan son anda kurtulmuştu: Türkiye'nin cennet köşesi pembe kanatlarla renklendi - Fotoğraf: 18
18 19

Uzmanlar yaz aylarında kuraklığın yeniden etkili olabileceği uyarısında bulunarak, halktan kaçak sulama ve göldeki yasaklara uyma konusunda hassasiyet bekliyor.

Kurumaktan son anda kurtulmuştu: Türkiye'nin cennet köşesi pembe kanatlarla renklendi - Fotoğraf: 19
19 19

Eber Gölü, flamingolarıyla birlikte doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğrarken, gölün kuraklıktan canlanışı Türkiye'nin sulak alan koruma politikaları açısından umut verici bir örnek oluşturuyor.

(AA)

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