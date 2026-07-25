TFF 1. Lig kulübüne görülmemiş bir sponsor desteği geldi. 54 milyon lira verip TFF 1. Lig kulübüne yönetici oldu.

Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Kayserispor'a Metro Holding isim sponsoru oldu. Kayseri Anadolu Haber'den Hakan Çiftçi'nin haberine göre; holding Kayserispor ile yaptığı reklam anlaşmasının bedelini KAP’a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na) bildirdi. Sponsorluk anlaşmasının bedelinin 54 milyon lira olduğu duyuruldu. Açıklama şöyle:

“Yönetim Kurulu'nun 23.07.2026 tarihli kararı ile; Şirketimiz ile Kayserispor Futbol A.Ş. arasında 2026-2027 futbol sezonunda olmak üzere 54.000.000 TL bedel ile reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla” ifadeleri kullanıldı. Yeni sezon öncesinde gelirlerin Süper Lig’e oranla azaldığı TFF 1. Lig’de METRO Holding’in Kayserispor’a destek vermesi önemli bir katkı sağladı."

AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL YÖNETİMDE

Sponsorluk desteği veren Metro Holding sahibi Galip Öztürk'ün kızı Ayten Öztürk Ünal da Kayserispor'un yönetim kuruluna girdi. Ayten Öztürk Ünal, Kayserispor’da İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu.

Ünal, şunları söyledi:

“Kayserispor'da bugün yönetim kurulunda yer almak, yönetimde aktif olmak beni hem çok gururlandırdı hem çok memnun etti. Umarım Kayserisporumuzun hak ettiği yerlere gelmesini sağlarız. Kurumsal kimliğinin geliştirilmesi için ve sportif başarıların arttırılması için biz yönetim olarak çalışacağız.”

