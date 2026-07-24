Bataklıktan topluyorlar: Kilosu 120 liradan satılan ot 2 ayda tam 200 bin lira kazandırıyor

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Burhan Düzenli, goga otu toplama işinin fiziksel olarak zorlu olduğunu belirterek, "Biraz zor, herkesin yapacağı bir iş değil. Bir kişi günde 2 bin liraya yakın gelir elde edebilir. Ben 10 yaşından itibaren bu işi yapıyorum. 2 ayda 150-200 bin lira kazanıyorum" diye konuştu.