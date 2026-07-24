2 bin 625 rakımda bereket yağdı: Meralar otla doldu, süt verimi tam 10 kat arttı
Şırnak'ın 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda bu yıl karlar geç eridi, bol yağış meraları yeşillendirdi. Su kaynakları artan yaylada otlayan hayvanların süt verimi, besicilerin yüzünü güldürdü.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda bol yağışlarla yeşeren meralar, küçükbaş hayvanlarda süt verimini ciddi ölçüde artırdı. Besiciler bu yılki verimi önceki yılların 10 katı olarak tanımlıyor.
Şırnak, Hakkari ve Van üçgeninde yer alan Faraşin Yaylası, geniş meraları ve bol su kaynaklarıyla her yıl farklı il ve ilçelerden besicileri ağırlıyor.
Beklenenin üzerinde yağış alan yaylada su kaynaklarının çoğalması ve ot çeşitliliğinin artması sayesinde küçükbaş hayvanlar bu yıl çok daha kaliteli besleniyor.
Besici İsmet Arslan, Faraşin Yaylası'nın hayvancılık açısından eşsiz koşullar sunduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Buranın havasını, suyunu ve ot çeşidini gittiğimiz hiçbir yerde görmedik. O nedenle burayı tercih ediyoruz. Bu yıl çok fazla kar yağdığı için su bol. Süt verimimiz diğer yıllara göre yaklaşık 10 kat arttı. Çevremizde halen kar var, her taraf yemyeşil. Burada otlayan hayvanın eti daha lezzetli ve güzeldir."
İdil ilçesinden gelen 30 yıllık besici Nuri Baykara, mayıs sonunda yola çıktıklarını ve bir aylık yürüyüşle yaylaya ulaştıklarını anlattı.
Ekim ayına kadar yaylada kalacaklarını belirten Baykara, "Bu yıl çok yağışlı ve karlı geçtiği için geçen yıllara göre 1 ay gecikmeli geldik. Temmuz ayındayız ama burada halen kar var. Bazen ağustos ayına kadar kar yerde kalıyor" dedi.
Gülizar Yıldız ise hayvanları günde iki kez sağdıklarını ve elde ettikleri sütten peynir ile yoğurt üreterek geçimlerini sağladıklarını söyledi.
Yıldız, "Sabah namazından sonra kalkıyoruz akşama kadar hayvanlarla ilgileniyoruz. Çok zorlu ve meşakkatli ama bizim yaz kış işimiz bu şekilde. Bu yıl yağış çok olduğu için süt verimi iyi" ifadelerini kullandı.
(AA)