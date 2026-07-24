2 bin 625 rakımda bereket yağdı: Meralar otla doldu, süt verimi tam 10 kat arttı

4 8

Besici İsmet Arslan, Faraşin Yaylası'nın hayvancılık açısından eşsiz koşullar sunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Buranın havasını, suyunu ve ot çeşidini gittiğimiz hiçbir yerde görmedik. O nedenle burayı tercih ediyoruz. Bu yıl çok fazla kar yağdığı için su bol. Süt verimimiz diğer yıllara göre yaklaşık 10 kat arttı. Çevremizde halen kar var, her taraf yemyeşil. Burada otlayan hayvanın eti daha lezzetli ve güzeldir."