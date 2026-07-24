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Yiyecek bulmak için zirveden yürüyüş yoluna indiler: Tomara Şelalesi'ne neşe getirdiler

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde koruma altındaki yaban keçileri, yiyecek aramak için dağların zirvesinden Tomara Şelalesi yakınındaki yürüyüş yoluna indi. O anlar doğaseverler tarafından ilgiyle görüntülendi.

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Yiyecek bulmak için zirveden yürüyüş yoluna indiler: Tomara Şelalesi'ne neşe getirdiler - Fotoğraf: 1
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yiyecek arayan bir grup yaban keçisi görüntülendi. Koruma altındaki keçiler, Tomara Şelalesi yakınındaki yürüyüş yoluna kadar inerek doğaseverlere eşsiz anlar yaşattı.

Yiyecek bulmak için zirveden yürüyüş yoluna indiler: Tomara Şelalesi'ne neşe getirdiler - Fotoğraf: 2
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Şiran ilçesinde dağların zirvelerinde yaşayan yaban keçileri yiyecek bulmak için alçak kesimlere indi. Koruma altındaki hayvanlar Tomara Şelalesi yakınındaki dağlık alanda grup halinde görüntülendi.

Yiyecek bulmak için zirveden yürüyüş yoluna indiler: Tomara Şelalesi'ne neşe getirdiler - Fotoğraf: 3
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Bölge, zengin biyoçeşitliliğiyle çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Şelale yakınındaki yürüyüş yoluna kadar inen keçiler doğaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yiyecek bulmak için zirveden yürüyüş yoluna indiler: Tomara Şelalesi'ne neşe getirdiler - Fotoğraf: 4
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Yaban keçilerinin zaman zaman alçak kesimlere inmesi bölgeyi doğa fotoğrafçıları için de cazip bir noktaya dönüştürüyor.

Yiyecek bulmak için zirveden yürüyüş yoluna indiler: Tomara Şelalesi'ne neşe getirdiler - Fotoğraf: 5
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Anadolu yaban keçisi, vücut ağırlığına oranla dünyanın en uzun boynuzuna sahip tür olarak biliniyor. Erkek bireylerin boynuzları 1,5 metreye kadar uzarken ağırlıkları 60 ila 90 kilogram arasında değişiyor.

Yiyecek bulmak için zirveden yürüyüş yoluna indiler: Tomara Şelalesi'ne neşe getirdiler - Fotoğraf: 6
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Deniz seviyesinden 3 bin metreye kadar yükselen sarp kayalıklarda yaşayan tür, Türkiye'de Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yayılım gösteriyor. Evcil keçinin en eski atalarından biri kabul edilen yaban keçileri, habitat kaybı ve yasadışı avcılık nedeniyle koruma altında tutuluyor.

(AA)

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