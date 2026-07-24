Yiyecek bulmak için zirveden yürüyüş yoluna indiler: Tomara Şelalesi'ne neşe getirdiler

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Deniz seviyesinden 3 bin metreye kadar yükselen sarp kayalıklarda yaşayan tür, Türkiye'de Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yayılım gösteriyor. Evcil keçinin en eski atalarından biri kabul edilen yaban keçileri, habitat kaybı ve yasadışı avcılık nedeniyle koruma altında tutuluyor.

(AA)