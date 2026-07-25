Anneleri reddetti, o sahip çıktı: Kuzucuklar bir an olsun peşinden ayrılmıyor
Hakkari'nin 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nda göçer yaşam süren 21 yaşındaki Halime Calp, anneleri tarafından kabul edilmeyen iki kuzuyu biberonla besleyerek büyütüyor.
Hakkari kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Berçelan Yaylası, serin havası, soğuk su kaynakları ve verimli otlaklarıyla her yaz hayvan yetiştiricilerinin akın ettiği rotaların başında geliyor.
Yaz aylarında hayvanlarını verimli arazilerde otlatmak için Batman'dan yola çıkan Calp ailesi, yaylada kurduğu çadırda konaklayarak göçer yaşamını sürdürüyor.
Ailenin yaylada otlattığı koyunlardan ikisi yaklaşık bir ay önce kuzuladı ancak yavrularını kabul etmeyince 21 yaşındaki Halime Calp, biri 4 diğeri 3 haftalık iki kuzunun bakımını üstlendi.
Calp, kuzuların neden annelerinden ayrıldığını "Kuzular doğduktan sonra anneleri tarafından geç emzirildiğinde sorun yaşanabiliyor. Bazı koyunlar da yavrularını kabul etmiyor. Hem kuzular hem de anneleri zayıflıyor" sözleriyle anlatıyor.
İki kuzuyu doğduğu günden bu yana biberonla besleyen Calp, bu yöntemle hem yavruların sağlıklı beslenmesini hem de anne koyunların zayıflamamasını sağlıyor.
Calp, kuzuların ilk günlerini "İlk doğduklarında çadırda beraber uyuduk" diyerek anlatıyor.
Biberonla hayata tutunan iki kuzu, kendilerini şefkatle büyüten Calp'ın peşinden bir an olsun ayrılmıyor.
Calp, "Bulaşık yıkarken, suya giderken, peynir yaparken hep peşimdeler. Onlarla ilgilenmeyi seviyorum" diyerek kuzularla kurduğu güçlü bağı gözler önüne seriyor.
Yazın serin, kışın sıcak bölgelere göç eden aile için yayla hayatı zorlu geçiyor ancak Calp, "Göçer yaşamın zorlukları var ancak alışık olduğumuz için güzel oluyor" diyor.
Halime Calp yaylada yalnızca kuzularla ilgilenmiyor, ailesinin koyun sağımından peynir yapımına kadar tüm günlük işlerinde de yardımcı oluyor.
Üç yıl önce liseden mezun olan Calp, göçer yaşamın yoğun temposuna rağmen eğitim hedeflerinden vazgeçmiyor.
Calp, "Ben de hem okumaya çalışıyorum hem de aileme destek olmaya çalışıyorum. Üniversiteye hazırlanacağım. Aynı zamanda KPSS'ye de girmek istiyorum" ifadeleriyle geleceğe dair kararlılığını ortaya koyuyor.
(AA)