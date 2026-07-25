Halk TV Türkiye Anneleri reddetti, o sahip çıktı: Kuzucuklar bir an olsun peşinden ayrılmıyor

Anneleri reddetti, o sahip çıktı: Kuzucuklar bir an olsun peşinden ayrılmıyor Hakkari'nin 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nda göçer yaşam süren 21 yaşındaki Halime Calp, anneleri tarafından kabul edilmeyen iki kuzuyu biberonla besleyerek büyütüyor.

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