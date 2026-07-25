Arda Turan'ın Ahbap'a kaç lira bağış yaptığı belli oldu: Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var
Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlar ortaya çıktı. Arda Turan'ın kaç lira verdiği belli oldu. Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var.
Şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne toplanan bağışların usulsüz kullanıldığı tespitleri nedeniyle tutuklanmıştı. Derneğe futbol dünyasından da bağışlar yapıldığı belirlendi. Arda Turan'ın kaç lira verdiği belli oldu. Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var. Levent'le birlikte dernek yöneticileri de tutuklandı. Sözcü'de yer alan haberde soruşturma dosyasına futbol dünyasından da bir çok ünlü ismin de bağış yaptığı girdi.
Bağış yapanlar arasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan da yer alıyor. Turan'ın 500 bin lira bağışta bulunduğu belirlendi.
Futbolcu Cenk Tosun 600 bin liralık bağışla listede yer aldı.
Futbolcu Ozan Tufan da 800 bin lira gönderdi.
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in de 1 milyon lira bağışta bulunduğu belirlendi. Diğer isimler şunlar:
Acun Ilıcalı: 100 tır su ve 5 milyon TL'lik eşya
Cengiz Ünder: 50 bin euro
Çağlar Söyüncü: 50 bin euro
Burak Yılmaz: 300 bin TL
Mert Hakan Yandaş: 200 bin TL
Hakan Balta: 300 bin TL
Emre Kılınç: 150 bin TL