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Halk TV Spor Arda Turan'ın Ahbap'a kaç lira bağış yaptığı belli oldu: Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var

Arda Turan'ın Ahbap'a kaç lira bağış yaptığı belli oldu: Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var

Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlar ortaya çıktı. Arda Turan'ın kaç lira verdiği belli oldu. Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Arda Turan'ın Ahbap'a kaç lira bağış yaptığı belli oldu: Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var - Fotoğraf: 1
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Şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne toplanan bağışların usulsüz kullanıldığı tespitleri nedeniyle tutuklanmıştı. Derneğe futbol dünyasından da bağışlar yapıldığı belirlendi. Arda Turan'ın kaç lira verdiği belli oldu. Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var. Levent'le birlikte dernek yöneticileri de tutuklandı. Sözcü'de yer alan haberde soruşturma dosyasına futbol dünyasından da bir çok ünlü ismin de bağış yaptığı girdi.

Arda Turan'ın Ahbap'a kaç lira bağış yaptığı belli oldu: Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var - Fotoğraf: 2
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Bağış yapanlar arasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan da yer alıyor. Turan'ın 500 bin lira bağışta bulunduğu belirlendi.

Arda Turan'ın Ahbap'a kaç lira bağış yaptığı belli oldu: Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var - Fotoğraf: 3
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Futbolcu Cenk Tosun 600 bin liralık bağışla listede yer aldı.

Arda Turan'ın Ahbap'a kaç lira bağış yaptığı belli oldu: Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var - Fotoğraf: 4
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Futbolcu Ozan Tufan da 800 bin lira gönderdi.

Arda Turan'ın Ahbap'a kaç lira bağış yaptığı belli oldu: Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var - Fotoğraf: 5
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Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in de 1 milyon lira bağışta bulunduğu belirlendi. Diğer isimler şunlar:

Arda Turan'ın Ahbap'a kaç lira bağış yaptığı belli oldu: Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var - Fotoğraf: 6
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Acun Ilıcalı: 100 tır su ve 5 milyon TL'lik eşya

Arda Turan'ın Ahbap'a kaç lira bağış yaptığı belli oldu: Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var - Fotoğraf: 7
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Cengiz Ünder: 50 bin euro

Arda Turan'ın Ahbap'a kaç lira bağış yaptığı belli oldu: Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var - Fotoğraf: 8
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Çağlar Söyüncü: 50 bin euro

Arda Turan'ın Ahbap'a kaç lira bağış yaptığı belli oldu: Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var - Fotoğraf: 9
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Burak Yılmaz: 300 bin TL

Arda Turan'ın Ahbap'a kaç lira bağış yaptığı belli oldu: Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var - Fotoğraf: 10
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Mert Hakan Yandaş: 200 bin TL

Arda Turan'ın Ahbap'a kaç lira bağış yaptığı belli oldu: Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var - Fotoğraf: 11
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Hakan Balta: 300 bin TL

Arda Turan'ın Ahbap'a kaç lira bağış yaptığı belli oldu: Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var - Fotoğraf: 12
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Emre Kılınç: 150 bin TL

Ahbap Haluk Levent Arda Turan Nuri Şahin Acun Ilıcalı
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