Halk TV Spor Arda Turan'ın Ahbap'a kaç lira bağış yaptığı belli oldu: Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var

Arda Turan'ın Ahbap'a kaç lira bağış yaptığı belli oldu: Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlar ortaya çıktı. Arda Turan'ın kaç lira verdiği belli oldu. Nuri Şahin ve Mert Hakan Yandaş da var.

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