Yavrular topraktan çıktı, uçuş dersleri başladı: Şanlıurfa'nın en neşeli kuşları

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Türkçede "yeşil arıkuşu" ya da "mavi yanaklı arıkuşu" olarak bilinen bu tür, arıkuşugiller (Meropidae) familyasına ait 22 arıkuşu türünden biridir. Tüylerindeki baskın yeşil renk, yanaklarındaki mavi tonlar, gözlerinin üzerinden geçen siyah çizgi ve boğazlarındaki sarı-kahverengi geçiş, bu kuşu doğanın en çarpıcı renk paletlerinden biri haline getiriyor.