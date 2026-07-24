Naci Görür'den uykuları kaçıracak senaryo: 7'nin üzerindeki depremden nasıl dönüldüğünü anlattı

Dün Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 10.26'da oldu. Depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, 7'nin üzerindeki depremden nasıl dönüldüğünü anlattı. Görür, "Deprem 5,8 km derinde ve sığ. Levha içi bir fay olan Malatya Fayı yakınında. Eğer bu fay tetiklenseydi 7’nin üzerinde deprem gelirdi" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 10.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.26'da, merkez üssü Akçadağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 11,46 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

NACİ GÖRÜR: 7’NİN ÜZERİNDE DEPREM OLURDU

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Dumuklu bölgesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yer sarsıntısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görür, depremin 5,8 km derinlikte gerçekleştiğini ve levha içi bir fay olan Malatya Fayı yakınlarında meydana geldiğini belirtti. Görür, 7'nin üzerindeki depremden nasıl dönüldüğünü anlattı.

Bölgedeki tehlikeye dikkat çeken ünlü deprem uzmanı şu ifadeleri kullandı:

"Deprem 5,8 km derinde ve sığ. Levha içi bir fay olan Malatya Fayı yakınında. Eğer bu fay tetiklenseydi 7’nin üzerinde deprem gelirdi."