Kuzeyden geliyor: Cumartesi günü İstanbul'da olacak

İstanbul hafta sonuna büyük bir hava değişimiyle girmeye hazırlanıyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından paylaşılan son hava tahmin raporuna göre, kenti etkisi altına alacak kuzeyli hava akımları sıcaklıkları hızla düşürürken beraberinde kuvvetli yağış getiriyor.

SICAKLIKLAR 25 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR

AKOM'un haftalık verilerinde en dikkat çekici gün 25 Temmuz Cumartesi oldu. Hafta boyunca hissedilen sıcak havalar, cumartesi günü yerini serin ve rüzgarlı bir havaya bırakacak. Kent genelinde termometrelerin 25 derece civarına kadar gerilemesi bekleniyor.

25 Temmuz Cumartesi 12-17 saatleri arası yağış durumu

Kuzeyden sokulacak yağışlı sistem, haftalık tahmin tablosundaki en yüksek yağış beklentisini oluşturuyor. AKOM'un değerlendirmelerine göre:

Yağış Miktarı: Cumartesi günü İstanbul’da metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor.

Hava Durumu: Yağışların yerel olarak gök gürültülü sağanak şeklinde kuvvetlenmesi bekleniyor.

25 Temmuz Cumartesi 18-21 saatleri arası yağış durumu



PLAN YAPANLAR DİKKAT: RADAR GÖRÜNTÜLERİNİ TAKİP EDİN

Meteoroloji uzmanları, yaz sağanaklarının başlangıç ve bitiş saatlerinin çok kısa süre içinde değişebildiğine dikkat çekiyor. Cumartesi günü dışarıda program yapacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına güncel radar görüntülerini ve saatlik hava tahminlerini anlık olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.