Çin'de Türk rüzgarı: Ay yıldız modası
Filenin Sultanları Çinlileri de etkiledi. Millilerin Kanada maçında Türk rüzgarı esti ve ay yıldız modası tribünlere yansıdı.
Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, Çinlileri de etkiledi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Milli takımı Çin'deki Türkler de desteklerken, çok sayıda Çinli'nin de millilerin taraftarı olduğu görüldü.
Ellerinde milli takım oyuncularının isimlerinin yazdığı pankartlar da dikkat çekti.
A Milli Takım, ilk seti kaybetse de üst üste 3 seti de üstün tamamlayarak Kanada'yı 3-1 mağlup etti ve yarı finale çıktı.
113 dakika süren maçın setleri 22-25, 25-21, 25-21, 25-17 tamamlandı.
Melissa Vargas, 27 sayıyla Filenin Sultanları'nın en skorer ismi oldu.
Hande Baladın 14, Zehra Güneş 12, İlkin Aydın 11, Elif Şahin ile Sinead Jack Kısal 5'er sayıyla maçı tamamladı.