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Çin'de Türk rüzgarı: Ay yıldız modası

Filenin Sultanları Çinlileri de etkiledi. Millilerin Kanada maçında Türk rüzgarı esti ve ay yıldız modası tribünlere yansıdı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Çin'de Türk rüzgarı: Ay yıldız modası - Fotoğraf: 1
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Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, Çinlileri de etkiledi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Çin'de Türk rüzgarı: Ay yıldız modası - Fotoğraf: 2
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Milli takımı Çin'deki Türkler de desteklerken, çok sayıda Çinli'nin de millilerin taraftarı olduğu görüldü.

Çin'de Türk rüzgarı: Ay yıldız modası - Fotoğraf: 3
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Ellerinde milli takım oyuncularının isimlerinin yazdığı pankartlar da dikkat çekti.

Çin'de Türk rüzgarı: Ay yıldız modası - Fotoğraf: 4
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A Milli Takım, ilk seti kaybetse de üst üste 3 seti de üstün tamamlayarak Kanada'yı 3-1 mağlup etti ve yarı finale çıktı.

Çin'de Türk rüzgarı: Ay yıldız modası - Fotoğraf: 5
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113 dakika süren maçın setleri 22-25, 25-21, 25-21, 25-17 tamamlandı.

Çin'de Türk rüzgarı: Ay yıldız modası - Fotoğraf: 6
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Melissa Vargas, 27 sayıyla Filenin Sultanları'nın en skorer ismi oldu.

Çin'de Türk rüzgarı: Ay yıldız modası - Fotoğraf: 7
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Hande Baladın 14, Zehra Güneş 12, İlkin Aydın 11, Elif Şahin ile Sinead Jack Kısal 5'er sayıyla maçı tamamladı.

Filenin Sultanları Milli Takım Çin Kanada
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